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錯把鳳梨酥當包餡麵食 食藥署助輸陸食品註冊僅過25%

記者鄒尚謙、胡瑞玲／台北19日電
輸陸食品註冊，有臉書粉專指出，食藥署去年10月鳳梨酥視為「包餡麵食」，以致送件未過。圖為民眾排隊購買佳德鳳梨酥。(記者黃義書／攝影)
輸陸食品註冊，有臉書粉專指出，食藥署去年10月鳳梨酥視為「包餡麵食」，以致送件未過。圖為民眾排隊購買佳德鳳梨酥。(記者黃義書／攝影)

中國大陸今年實施輸陸食品均需註冊登錄新制，衛福部食藥署協助3305件業者申請註冊，至上周為止，僅855件通過審查，通過率僅二成五。外界質疑，食藥署去年10月將鳳梨酥錯當成「包餡麵食」，以致「推薦註冊」代為申請案件幾乎沒能過關；本報系調查發現，如相關食品業者早於去年11月採「自行註冊」，不靠政府統包送件，且將鳳梨酥改選「糕餅類」，註冊成功機率明顯提升。

食藥署最新統計，由食藥署協助送件「包餡麵食」82件，僅兩件有效註冊，為生產湯圓等包餡食品廠商，其餘被打回票，目前71件廠商無補件意願（如佳德），九件補件中。

陸方2021年4月12日公布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，日本在半年內完成5000多項申請，但台灣成功註冊比率偏低，臉書粉絲專頁「一百五」、「興趣使然的路人」貼文質疑食藥署，「把鳳梨酥當冷凍水餃註冊，食藥署害糕餅業者被對岸暫停進口」。

對此，食藥署食品組副組長鄭維智解釋，陸方去年10月13日要求台灣須在10月31日前，18類產品採包裹式註冊。當時在政府「推薦註冊」欄位中，並無「糕餅類」選項，不少台灣業者擔心產品被卡關，希望政府協助，而食藥署就以「包餡麵食」類別送件。而糕餅類則是屬於18類以外由業者自行註冊的類別。

食藥署長吳秀梅強調，絕對沒有（申請類別錯誤）這種事發生，質疑有人一直故意製造食藥署都沒做事的消息。她說，能否成功註冊，與「申報類別」無關，今年3月9日，食藥署積極協助業者書面送審，成分、比例、製程均為明文表列需要填寫的項目，食品業者基於商業考量，而決定是否願意補件。

農業粉專「Lin bay好油」版主、農產品貿易商業者林裕紘說，台灣不少糕餅類都是去年11月送申請、1月沒過，2、3月改申請一般糕餅，6、7月通過申請。他說，很多業者被退件原因就是申請類別出錯，明明該申請一般糕餅，卻被申請如冷凍水餃的包餡麵食，質疑就是政府狀況外，沒有搞清楚品項。

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