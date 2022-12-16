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規模6以上地震 今年12起特別多 破921以來紀錄

台灣新聞組／台北16日電
花蓮15日中午發生苪氏規模6.2地震，花蓮市區一家飯店外牆磁磚掉落，砸中一輛路過轎車，幸好無人受傷。(圖：民眾提供)
花蓮15日中午發生苪氏規模6.2地震，花蓮市區一家飯店外牆磁磚掉落，砸中一輛路過轎車，幸好無人受傷。(圖：民眾提供)

花蓮昨中午發生規模6.2地震，全台有感，截至昨晚間7時，已累計10起小規模餘震。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，估未來3天還會有規模4以上餘震，一周內要留意規模3以上餘震。 此外，今年規模6以上地震已有12起、規模5到6地震則有61起，均破1999年921地震以來紀錄。

花蓮強震，再加上多起餘震，昨也造成玉山主峰落石，五人登山隊有五人遭落石擊傷，最嚴重骨折、其他人頭部、手都有撕裂；花蓮一家旅館外牆磁磚掉落，一輛路過轎車的擋風玻璃被砸破，幸運躲過一劫的駕駛直呼恐怖。

昨清晨花蓮、宜蘭地區先後出現規模4.5及3.9地震，緊接著中午，花蓮又發生芮氏規模6.2地震，花蓮最大震度5級。陳國昌表示，該起地震深度僅5.7公里，為板塊隱沒前碰撞點轉彎處的極淺層地震。以往超過規模6的淺層地震不多，絕大部分都是規模5到6，1973年至今只有2起。

他指出，淺層地震容易導致全台有感，這次影響最遠到屏東都有2級震度，4級則分布在多個縣市，因鄰近震央還有很多破碎帶，預估未來3天內還會有規模4以上餘震。

陳國昌也提到，過去每年平均規模6以上地震為2.8起，但今年規模6以上地震已有12起，至於規模5到6的地震，平均約25起，今年則有61起，是921地震以來最多的1年，可見今年地震活動較往年活躍。

至於這是否意味台灣現已進入地震活躍期？陳國昌表示，定義還要再看看，因為有的活躍期長達10多年。

氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋表示，雖然今年規模6地震有12起，但能量加總僅921主震的一半。此外，根據過去經驗，若當年地震活動愈頻繁，代表能量釋放較多，通常隔年地震頻率會減少，民眾不用太擔心。

氣象局前局長辛在勤指出，若以短期一、兩年的時間解釋地震較頻繁，有點過度解讀，通常要拉長至10年、20年平均來看，且台灣東部地區板塊活動本來就比西部多。

中央大學應用地質學系研究所教授李錫堤則持不同看法，他認為，今年東部地震數量明顯增加，且西部大幅減少，都可說是異常狀態。

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