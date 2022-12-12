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朱全斌喪妻開始學習獨老 朋友跨距從25到80歲

記者 張瀞文
68歲大學教授朱全斌認為，「生活裡隨時有事可學，男性也能成為一個人活得好的典範。」(記者曾學仁／攝影)
68歲大學教授朱全斌認為，「生活裡隨時有事可學，男性也能成為一個人活得好的典範。」(記者曾學仁／攝影)

有次聚會朱全斌不經意說了句：「我晚年不知道會怎麼樣？」在場許多學生說：「斌斌怎麼會擔心這個？我們會排班來你家啊。」的確沒什麼好擔心的，朱全斌想。

無子、喪偶、退休、獨居、男性，朱全斌擁有許多成為「悲苦獨居老人」的條件，但他的現況卻是把「生日」過成「生月」，朋友年齡跨距從25歲到80歲。他打理自己生活起居，做料理、共享美食、寫作、出書、做Podcast、結交新朋友、學習新東西、旅行。豐富精采讓人嚮往。

朱全斌並非天生如此，關於「一個人的老後」，他從八年前妻子作家韓良露去世那一刻開始學習。

他和韓良露感情好，膝下無子卻無話不談，是彼此生命裡最好的朋友。他們並不避諱死亡，會談論怎麼老如何死；卻沒想過人生的劇本竟是自己獨活。

韓良露離世後，朱全斌生活自理沒問題，反而是情感上依賴太深，許多親朋好友擔心他想不開。思念亡妻讓他半年內瘦七公斤、椎間盤突出、不良於行；也讓他閱讀、與自我獨處，尋覓到了一個人也能好好過的生活。

「我何不活出一個典範，男性也能一個人過好生活的典範。」他天生好奇，使生活裡隨時有事可學，例如他好奇最新科技，各種線上支付推出就嘗試，用得比某些學生還自如。有些刻意安排，例如每周兩次練肌力，更多是生命焠鍊後的智慧，他愈來愈懂順應天命，幸福是達到心靈自由，一個人也能活得好。

退休 美食 獨居老人

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