義商爭親權 二審判女兒留台 定期視訊 寒暑假到義國

詹姓空姐與義大利商人爭奪女兒親權。(本報資料照片)

義大利 籍商人跨海和詹姓空姐爭奪女兒親權，女童曾寫信給蔡英文 總統「我想留在台灣」，一審判改由父親單獨行使親權，案件抗告審理中，台北地方法院二審日前依職權裁定暫時處分，認為在本訴確定之前，女童應定期透過視訊與父親會面，寒暑假赴義大利與父親一起生活各10天、30天。

義大利商人2014年與空姐交往、未婚生下一女，兩人2017年分居並約定共同監護；男方以探望祖母為由，5年前年帶女兒回義大利，空姐2019年到義大利探視女兒，未經男方同意擅自將女兒帶回台灣。

法院指出，女兒具有義大利國籍，在義大利一年多可用義語溝通，並在幼兒園結交好友，但回台3年義語幾乎全忘光，僅記得幾個詞彙，且不認為義大利爺爺與奶奶是家人，生父赴台3次卻與女兒見面不到10小時，更無法單獨相處，父女多年無法維持關係。

法院認為，義商和空姐因爭女事件互不信任，不但使女兒喪失雙重國籍的語言文化優勢，也造成女兒有與國際父母分離及被拐帶的創傷經驗，雖女兒表明沒有意願去義大利，但實際上是女兒擔心「去義大利」等於「不能回台灣」，而有想念爸爸卻不想見面的矛盾之詞。