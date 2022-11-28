兵役延長 綠委籲蔡英文勿直接拍板 促蘇貞昌赴立院報告

民進黨九合一選舉大敗，已有綠營立委主張，延長兵役一案應由蘇揆赴立院報告及備詢，不宜直接由蔡英文總統（前排中）拍板定案。(本報資料照片)

民進黨 九合一選舉大敗，延長兵役政策被認為是關鍵因素之一。據透露，國防部 恢復徵兵制、延長役期為一年政策還是打算繼續推動，啟動關鍵將落在12月中旬，只要經過蔡英文總統核可後即可上路。不過，由於接下來馬上進入立委選戰，多位綠委均主張，延長兵役一案應在立法院先行討論，不可直接拍板定案。

民進黨立委何志偉更要求，面對台灣供應鏈重新調整，台灣勞工、經濟狀況等，近期不應討論兵役延長。

綠營兵敗九合一選舉，是否與過早宣示兵役將要延長有關？代表民進黨角逐基隆市長失利的立委蔡適應昨天表示，選舉過程中影響大局的議題包括疫情 、疫苗取得，民間反映兵役問題「比例非常低」，不是影響選舉結果的主要因素。

民進黨外交及國防委員會立委林淑芬、趙天麟也說，選舉過程中未看到這項政策影響投票的現象。趙天麟認為，過去不管哪一黨執政都因選舉將兵役縮短，不管是此次地方選舉或2024總統選舉，兵役議題都應與選舉脫鉤。

但趙天麟表示，就算國防部希望採取非修法方式，仍須通過立法院這關，不管是專案報告、預算審查等形式，與立法院朝野黨團充分溝通；而這麼重大的事情，由蘇揆赴立法院報告及備詢，「最有重視的高度」。

何志偉說，中共領導人習近平進入第三任後，一則因為習的權力很穩固，二則是大陸經濟不理想亟待解決，解決台灣議題在其優先順序中，「應是往後排」；為求延長兵役一案周延，蘇揆應為此案到立法院報告並接受質詢，現階段不宜推動此事。

國防部則表示，有關義務役役期調整，目前仍持續由相關單位及部會研議中，若有進一步訊息，將對外公布。

國防部長邱國正本月9日在立法院表示，此案所涉人員、工作與教育權益、月入財務等，經與各部會保持聯繫，現在大概已有共識，未來確認後會按程序公告，且連同兵役訓場、訓練科目強化，都會向民眾交代，並向立法院報告。

據透露，國防部成立的「義務役役期調整專案計畫管制室」已完成恢復徵兵制規畫，計畫於下月8日至12日間啟動正式呈核作業。