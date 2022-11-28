我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何激起「白紙革命」？烏魯木齊延燒出反封控之怒

不見得是長春藤？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

兵役延長 綠委籲蔡英文勿直接拍板 促蘇貞昌赴立院報告

記者洪哲政／台北28日電
民進黨九合一選舉大敗，已有綠營立委主張，延長兵役一案應由蘇揆赴立院報告及備詢，不宜直接由蔡英文總統（前排中）拍板定案。(本報資料照片)
民進黨九合一選舉大敗，已有綠營立委主張，延長兵役一案應由蘇揆赴立院報告及備詢，不宜直接由蔡英文總統（前排中）拍板定案。(本報資料照片)

民進黨九合一選舉大敗，延長兵役政策被認為是關鍵因素之一。據透露，國防部恢復徵兵制、延長役期為一年政策還是打算繼續推動，啟動關鍵將落在12月中旬，只要經過蔡英文總統核可後即可上路。不過，由於接下來馬上進入立委選戰，多位綠委均主張，延長兵役一案應在立法院先行討論，不可直接拍板定案。

民進黨立委何志偉更要求，面對台灣供應鏈重新調整，台灣勞工、經濟狀況等，近期不應討論兵役延長。

綠營兵敗九合一選舉，是否與過早宣示兵役將要延長有關？代表民進黨角逐基隆市長失利的立委蔡適應昨天表示，選舉過程中影響大局的議題包括疫情、疫苗取得，民間反映兵役問題「比例非常低」，不是影響選舉結果的主要因素。

民進黨外交及國防委員會立委林淑芬、趙天麟也說，選舉過程中未看到這項政策影響投票的現象。趙天麟認為，過去不管哪一黨執政都因選舉將兵役縮短，不管是此次地方選舉或2024總統選舉，兵役議題都應與選舉脫鉤。

但趙天麟表示，就算國防部希望採取非修法方式，仍須通過立法院這關，不管是專案報告、預算審查等形式，與立法院朝野黨團充分溝通；而這麼重大的事情，由蘇揆赴立法院報告及備詢，「最有重視的高度」。

何志偉說，中共領導人習近平進入第三任後，一則因為習的權力很穩固，二則是大陸經濟不理想亟待解決，解決台灣議題在其優先順序中，「應是往後排」；為求延長兵役一案周延，蘇揆應為此案到立法院報告並接受質詢，現階段不宜推動此事。

國防部則表示，有關義務役役期調整，目前仍持續由相關單位及部會研議中，若有進一步訊息，將對外公布。

國防部長邱國正本月9日在立法院表示，此案所涉人員、工作與教育權益、月入財務等，經與各部會保持聯繫，現在大概已有共識，未來確認後會按程序公告，且連同兵役訓場、訓練科目強化，都會向民眾交代，並向立法院報告。

據透露，國防部成立的「義務役役期調整專案計畫管制室」已完成恢復徵兵制規畫，計畫於下月8日至12日間啟動正式呈核作業。

國防部 民進黨 疫情

上一則

推動高鐵、雪隧 前交通部長林陵三逝世

下一則

拚2024大位？侯友宜：一家人能溝通 盧秀燕：沒想過

延伸閱讀

台選舉／蔡下蘇留 賴清德問鼎2024 動向是關鍵

台選舉／蔡下蘇留 賴清德問鼎2024 動向是關鍵
台灣縣市長選舉 藍贏13席 綠只剩5席 蔡英文辭黨主席

台灣縣市長選舉 藍贏13席 綠只剩5席 蔡英文辭黨主席
台選舉／民進黨慘敗…砲轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都

台選舉／民進黨慘敗…砲轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都
綠失守桃園 蔡挺堅又換堅 種下敗因

綠失守桃園 蔡挺堅又換堅 種下敗因

熱門新聞

台灣九合一地方大選於台灣時間26日投開票，本次選舉將選出未來四年的六都與各縣市首長、議員以及里長。（本報資料照片）

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

2022-11-26 07:57
民進黨大敗，綠營怒嗆「三大戰犯」難辭其咎。(本報系資料照)

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

2022-11-26 07:32
北市候選人蔣萬安 。圖／取自蔣萬安臉書

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

2022-11-26 07:22
九合一選舉今天投票，蔡英文總統早上前往投票，並鼓勵大家踴躍投票，這是實踐民主最重要的時刻。(台北市攝影記者聯誼會／提供)

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

2022-11-26 08:17
九合一選舉結果出爐，民進黨大敗，創下史上最慘成績，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）與與民進黨秘書長林錫耀（右）晚上在中央黨部召開「2022年地方選舉結果」記者會發表談話，表示即刻辭去黨主席一職。 圖／聯合報系資料照片

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

2022-11-26 11:13
九合一選舉，民進黨慘敗，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）辭去黨主席一職，並與民進黨秘書長林錫耀（右）向台灣民眾鞠躬。（記者林伯東／攝影）

潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都

2022-11-26 21:01

超人氣

更多 >
中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁
Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝
在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵
洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友
上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者

上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者