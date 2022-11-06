救陳時中選情？高端9成保護力報告 竟是官方代做的

國民黨5日召開記者會，質疑高端疫苗延長EUA的專家會議缺乏公正性。（記者葉信菉／攝影）

台北市長辯論會前一天，指揮中心洋洋灑灑拿出高端具九成保護力分析報告說明，各界多認為是高端自行檢附延長緊急授權（EUA ）的報告之一，卻被國政基金會永續組召集人陳宜民指出，高端根本無法取得全人口資料，記者會的資料完全是指揮中心「幫高端補考」；指揮中心發言人莊人祥說，第一時間就有說是疾管署做的資料，該資料於10月底前就完成，主要是為了公衛需求，也有將該報告提給食藥署，作為審查高端補件疫苗效益的報告之一。

高端緊急使用授權審查結果快速，被質疑是為了陳時中選情，指揮中心指揮官王必勝強調「一切都是以科學盡力去做，與選舉無關」。但辯論會前一天，指揮中心公布高端疫苗 與其他疫苗的保護效力，同樣被質疑有選舉考量。

食藥署專家會議通過，認同高端疫苗符合疫苗保護效益。(本報資料照片)

高端依規定要送交自家完成的中重症、死亡的保護效力報告，但指揮中心於本月4日於記者會公布的內容，不是高端提供的資料，而是疾管署用國家大數據分析的內容。

莊人祥說，高端曾經來申請資料，但認為不適合，所以未給高端任何資料，而此份疫苗接種保護效益資料，不是高端要求政府做的，是政府主動分析的，而高端疫苗僅是一部分，此報告已於10月底前完成。

莊人祥說，食藥署邀集的專家們，希望高端提供真實世界資料，尤其著重長者、重症與死亡，高端疫苗公司也找了一些醫院的資料去分析相關證據，不過要做真實世界的資料分析，其角色還是需要「由國家出面」，或好幾家醫院一起合作來做，需具備很大的能力，高端過去也曾嘗試一些方式，但沒有一家醫院具備所有資料。

國健署前署長邱淑媞日前質疑，高端未完成第三期臨床試驗，政府就拿出疫苗上市後第四期的數據頂替。衛福部長薛瑞元說，這次審查高端疫苗為採真實世界數據分析呈現，不能說是第三或第四期，這兩者是不同的，當初高端疫苗通過EUA，是要求一年內提出疫苗保護效益評估報告，不是一年內做完第三期臨床。

食藥署日前宣布，高端專家會議以14：0通過高端疫苗EUA延長。國民黨 副發言人楊智伃昨表示，王必勝雖稱之後會把會議紀錄公開在網站上，但相較於美國FDA在審核EUA時採全程線上直播，台灣竟連開會都偷偷摸摸，「連中共總書記習近平延任時都對外直播」，高端的EUA延長竟不敢直播，何來透明公開？

國民黨主席朱立倫昨表示，民進黨是「司馬昭之心路人皆知」，高端已造成許多人困擾，又不能出國，很多人認為等於白打，高端到底有效沒效，是怎樣通過的，中間有太多黑幕。

國民黨副發言人郭音蘭表示，國民黨反對疫苗黑箱，提出三點訴求，包括要求公開14位專家學者名單、要求公開高端疫苗繳交保護效益數據、要求公開會議討論過程，要求政府全面公開相關資訊，以昭公信。

郭音蘭表示，14位專家學者若願意背書，就應敢做敢當公開姓名，食藥署一年前不敢公布專家名單、一年後還是不敢公布，也未在第一時間公布會議紀錄，給了民進黨政府一年時間，審查機制竟還未法制化，讓高端透過政治護航炒股牟利「這不就是赤裸裸的黑箱？」