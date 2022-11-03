調查局消失3年6.5公斤安毒突現蹤 疑有「內鬼」

調查局航基站前組長徐宿良（右）曾因反毒有功接受時任法務部長邱太三表揚。(本報資料照片)

喧騰一時的調查局航基站前組長徐宿良盜賣毒品 案，消失的6.5公斤安毒，案發近3年始終下落不明，但最近突然「完璧歸趙」，在航基站地下室庫房鐵櫃中被尋獲，震驚調查局高層。鑑識科學處鑑定後，幾乎可確信就是當初遺失的安毒。至於是「內鬼」偷偷放回？抑或是搜索有疏漏？北機站已約談徐宿良、承辦人員與時任站主任釐清。

調閱監視器 未發現可疑人士

航基站遺失毒品莫名出現後，桃園地檢署主任檢察官 葉益發在10月11日提訊當時仍在押的徐宿良，剪下徐的體毛比對徐和該毒品有無關聯；據了解，航基站調閱相關監視器迄今未發現可疑人士進出庫房，暫時無法確認「物歸原主」的原因。

北機站約談承辦人 釐清真相

據指出，時任航基站主任張毅 豐、副主任林聖智、機動組長徐宿良、毒品案承辦人詹孟霖、負責運送毒品的調查官鄭翊，最近都被北機站約談。全案正由桃檢調查是否另涉不法。

調查局表示，航基站2019年間遺失的6.529公斤安毒，今年9月27日在航基站地下室庫房鐵櫃中尋獲，該鐵櫃遭另案扣押的1000多公斤桶裝毒品原料遮蔽，導致多次清查均未發現。此次航基站辦理毒品銷燬作業，清空桶裝毒品原料後才於鐵櫃中發現該批安毒，調查局請航基站保持現場原貌，通報檢察官及鑑識科學處人員前往勘驗取證，初步鑑定認為該批毒品重量、質量及外包裝與原扣案安非他命毒品高度相似。

徐宿良交保前 安毒悄悄現身

這包消失的6.5公斤安毒，就在徐宿良被法院裁定交保前不久悄悄「現身」，時間的巧合引發不少基層調查官議論。不少人認為，該毒品是被有心人士藏匿，用意是要讓徐宿良惡行曝光，因事過境遷、媒體風頭漸緩，找機會偷偷放回；調查局宣稱安毒被「桶裝毒品原料阻擋遮蔽」是不可能的事，應有「大內高手」未現身。

徐宿良被控監守自盜案爆發前，調查局高層曾收到一封匿名檢舉信，指北部有司法人員長期盜賣毒品，但因未說明是何人，無法深入追查；這次毒郵包失而復得，調查局懷疑可能是當初寫檢舉信的人所為，但經指紋等跡證比對，依然沒有下文。

徐認盜賣毒品 否認暗槓安毒

2019年11月，航基站爆發6.5公斤安毒遺失案，進而查出徐宿良勾結黑幫，盜賣3萬顆一粒眠、524公斤Ｋ他命。徐在偵審期間，對盜賣毒品全都認罪，但否認暗槓6.5公斤安毒，調查局為此傾盡全局之力尋找，連北中南大毒梟都問過，確認該毒品都沒在市面上出現，懷疑另有「內鬼」未曝光。