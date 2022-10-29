蘭千山館寄存文物不續約 故宮稱「空間有限」挨批

中華語文教育 促進協會秘書長段心儀前天投書媒體指出，台北故宮針對最重要的寄存品「蘭千山館」文物不再續約，該文物將離開故宮，民眾無緣再見。

故宮昨表示，因院區庫房空間有限，保管自身文物已顯狹窄，且合約續約與否，由故宮與寄存人商議，雙方同意後決定。

「蘭千山館」是板橋林家林柏壽的齋名，收藏歷朝稀珍書畫文物，1979年精選其中貴重者331件寄存故宮，供大眾博覽。日前卻傳出故宮與寄存品「蘭千山館」文物不再續約。

段心儀昨表示說，「蘭千山館」文物不再續約一事，在故宮內部掀起波瀾，不少老故宮人都匪夷所思。她指出，當年林柏壽為中山博物院（即故宮）管理委員會常務委員，因擔憂藏品日後失散，盼能永久保存於台灣，才寄存於故宮，並聲明就算來日故宮國寶重返北平，「蘭千山館」文物還是要永留台灣，這是林老先生當年的心意。

段心儀批評，故宮聲明稱此為私人物品，且與寄存文物所有人商議決定不再續約，但據聞是故宮主動聯繫林家後代，想當然爾，子孫也不好意思再賴著寄存；她質疑，故宮宣稱庫房空間有限，過去「蘭千山館」的〈唐褚遂良黃絹本蘭亭〉、〈唐懷素小草千字文〉還曾赴日本 東京參展，如此稀珍文物，偌大故宮竟沒地方擺？沒有任何一個老故宮人會相信。

故宮表示，院區庫房空間有限，保管自身文物已顯狹窄，實不宜長年提供私人無償寄放，耗費故宮資源保管維護，排擠自有文物的各項資源。若有策展需求，近年皆採取借展、聯合策展方式辦理。蘭千山館文物為私人所有，相關寄存作業，依「國立故宮博物院藏品徵集辦法」辦理。

故宮說，寄存文物合約陸續期滿後，已通知幾位寄存人取回文物，「蘭千山館」並非特例。如經通知後，寄存人有意願捐贈，則啟動藏品徵集程序審議。至於合約續約與否，由故宮與寄存人商議，雙方同意後決定。