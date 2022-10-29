我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

蘭千山館寄存文物不續約 故宮稱「空間有限」挨批

記者葉冠妤／台北29日電

中華語文教育促進協會秘書長段心儀前天投書媒體指出，台北故宮針對最重要的寄存品「蘭千山館」文物不再續約，該文物將離開故宮，民眾無緣再見。

故宮昨表示，因院區庫房空間有限，保管自身文物已顯狹窄，且合約續約與否，由故宮與寄存人商議，雙方同意後決定。

「蘭千山館」是板橋林家林柏壽的齋名，收藏歷朝稀珍書畫文物，1979年精選其中貴重者331件寄存故宮，供大眾博覽。日前卻傳出故宮與寄存品「蘭千山館」文物不再續約。

段心儀昨表示說，「蘭千山館」文物不再續約一事，在故宮內部掀起波瀾，不少老故宮人都匪夷所思。她指出，當年林柏壽為中山博物院（即故宮）管理委員會常務委員，因擔憂藏品日後失散，盼能永久保存於台灣，才寄存於故宮，並聲明就算來日故宮國寶重返北平，「蘭千山館」文物還是要永留台灣，這是林老先生當年的心意。

段心儀批評，故宮聲明稱此為私人物品，且與寄存文物所有人商議決定不再續約，但據聞是故宮主動聯繫林家後代，想當然爾，子孫也不好意思再賴著寄存；她質疑，故宮宣稱庫房空間有限，過去「蘭千山館」的〈唐褚遂良黃絹本蘭亭〉、〈唐懷素小草千字文〉還曾赴日本東京參展，如此稀珍文物，偌大故宮竟沒地方擺？沒有任何一個老故宮人會相信。

故宮表示，院區庫房空間有限，保管自身文物已顯狹窄，實不宜長年提供私人無償寄放，耗費故宮資源保管維護，排擠自有文物的各項資源。若有策展需求，近年皆採取借展、聯合策展方式辦理。蘭千山館文物為私人所有，相關寄存作業，依「國立故宮博物院藏品徵集辦法」辦理。

故宮說，寄存文物合約陸續期滿後，已通知幾位寄存人取回文物，「蘭千山館」並非特例。如經通知後，寄存人有意願捐贈，則啟動藏品徵集程序審議。至於合約續約與否，由故宮與寄存人商議，雙方同意後決定。

教育 日本

上一則

太陽花占政院案 2人涉毀拒馬 判刑4月定讞

下一則

大巨蛋弊案 趙藤雄行賄等罪判7年 李述德圖利判9年

延伸閱讀

航天博物館新展 萊特兄弟飛行者號亮相

航天博物館新展 萊特兄弟飛行者號亮相
走過50年 芝科工館拍賣馬戲團展出文物

走過50年 芝科工館拍賣馬戲團展出文物
台故宮被爆打破國寶 院長吳密察承認「有3案」無隱匿

台故宮被爆打破國寶 院長吳密察承認「有3案」無隱匿
藍委爆：台故宮打破國寶龍紋碗 高層下封口令

藍委爆：台故宮打破國寶龍紋碗 高層下封口令

熱門新聞

張瑞玲努力到最後一刻，不放過任何可以活下去的機會。(取材自臉書)

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

2022-10-26 21:26
周玉蔻曝光年輕時的舊照。（Hit Fm提供、截圖自臉書）

69歲周玉蔻「清純嫩照」曝光 網驚呼：超越林青霞

2022-10-25 21:52
菲律賓籍男子肯尼斯（Kenneth Bolivar Distura）2019年在西雅圖搭長榮航空班機赴台，飛行到一半竟起色心，撫摸鄰座的美籍女子胸部，還撕裂對方的內褲、指侵她下體。（本報資料片）

長榮機上撕乘客內褲還指侵 禿頭菲男假釋付保護管束

2022-10-24 21:57
對於蔡英文（右）所謂矽盾之說，專家反而覺得，台灣在半導體市場主導地位反而讓自己更加危險，左為張忠謀。（路透）

FT：台積電困迫美中角力之間 對台灣是絆網而非矽盾

2022-10-24 04:34
民進黨立法委員王定宇。 圖／本報系資料照

王定宇：習近平黨政軍一把抓 「稱帝」後雞犬皆升天

2022-10-23 10:57
台灣陸委會發布民調，結果顯示，對於中共20大報告宣稱不承諾放棄使用武力，有9成左右民眾強烈反對。圖為慶祝雙十國慶的民眾。(美聯社)

中共不放棄武力犯台 民調：近9成台人強烈反感

2022-10-27 10:58

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫
裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認