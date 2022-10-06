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台灣兵役延長定調 最快明年底實施

台灣新聞組╱台北6日電
國防部長邱國正表示，兵役延長將在年底前公布，公告期滿一年就啟動。(本報資料照片)
國防部長邱國正表示，兵役延長將在年底前公布，公告期滿一年就啟動。(本報資料照片)

針對兵役役期延長，國防部長邱國正昨天在立法院明確表示，「四個月役期訓練是不足的」，現在因敵情嚴峻，必須強化；至於要延長多久？立委關切「會不會要服役兩年？」邱國正說現在正在討論，將在年底前公布，公告期滿一年就啟動；換言之，最快2023年底實施，而須服新制兵役的役男會依年齡來分。

邱國正率官員列席立法院外交及國防委員會進行業務報告。國民黨立委李貴敏質詢說，人力短缺是延長兵役的原因之一嗎？訓練有完整配套措施嗎？邱國正表示，軍中人力不足影響兵役，是原因之一，但此事不是國防部一個部會決定，因為是整個環境如此，四個月役期訓練是不足的，但現在因敵情嚴峻，要強化，四個月不夠，而要延長多久，現在正在討論。

立委追問：「會不會要服役兩年？」邱國正說，他不作說明。立委又問，將影響幾年次的役男？邱國正表示，公告時會一併處理，但不會現在一公告，造成特定年次者「今年度或哪一年度就併進來」，這會有問題，國防部也承擔不起。

國民黨立委楊瓊瓔質詢則表示，兵役延長一年似已成定局嗎？邱國正說，此事已有個眉目，但他現在不便講的原因，是全案須經各部會確認，他重申，國防部也知道此事茲事體大，必須考量周延，延役絕不會造成今天一公布，「已服過役就跳過去，沒服役的要補滿」，一定是以年齡來分。對於何時公布，邱國正明確說，「應該在年底前」，因為公告期要滿一年，若遇到元旦就要再跨一年，國防部不希望遇這種狀況。「是的」，會在今年年底公告。

國民黨立委吳斯懷則表示，他接獲許多退伍將校家長請願，在更多兵源主入軍中之前，有關兵役體位要放寬、部分趨於嚴格一事，他籲國防部謹慎考慮，因為役男體位標準業經16年、16次修正，不能因為現在兵源不足，為滿足數據而要放寬，家長非常憂心。延長兵役是少子化、茲事體大。相關聯參要審慎考慮，影響役男，一定從嚴來看，標準在哪，放寬或降低必須要有理由。

國防部 國民黨 吳斯懷

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