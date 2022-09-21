氣象局緊盯嘉南3斷層 30年內大震機率2到5成

嘉南平原3條高潛勢斷層 資料來源／氣象局官網、地調所官網 製表／生活組

918台東大震讓花東地區致災，引發學界討論台灣的斷層風險，尤其嘉南地區。氣象局地震 測報中心主任陳國昌說，嘉南的活動斷層確實很久沒錯動，累積能量很高，其中有3、4個位在人口稠密區，是氣象局地震監測的重中之重。經本報比對，六甲、觸口、木屐寮等3條斷層，30年內發生規模6以上地震的機率達2到5成。

這次花東地震也讓不少人聯想到921地震，今天正好是9月21日「國家防災日」，除了氣象局將舉行國家級警報演習，上午9時21分會先發送「地震速報測試」、9時25分再發送沿海地區海嘯警報測試，蔡總統也將出席內政部 在花蓮舉辦的大規模震災救災動員演練，隨後並勘災。

蔡總統還將抽空前往慈濟與證嚴法師會晤，感謝慈濟醫院投入這次救災工作。因日前傳出去年慈濟購買ＢＮＴ疫苗 遭擋，兩人今會面引發關注。

陳國昌說，嘉南有10個左右的斷層位在人口稠密區，其中有3、4個是氣象局特別注意的，但氣象局不會特別公布，以免引起民眾恐慌。

根據氣象局官網公布的2022年地震潛勢預測，未來30年內可能發生規模6以上地震，主要集中東部和東部外海，整個西半部主要就是嘉南附近地震潛勢較高；經將氣象局地震潛勢比對地質調查所公布的台灣活動斷層分布圖後，約落在六甲、觸口、木屐寮等3條斷層。

有專家對台北地區山腳斷層示警，但陳國昌說，山腳斷層是正斷層，隨時在張裂，危險性、威脅性較低，與其要關心山腳斷層，不如先擔心大屯火山，但目前大屯火山沒活動現象。

但陳國昌也說，如果山腳斷層發生大地震，台北盆地可能會有大半地區陷落，海水會從淡水河灌入，甚至一部分地區變成沼澤，不過學界認為山腳斷層短期內不會有活動。根據氣象局地震潛勢，北部確實未入列未來大震機率中。

氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋說，10個地震專家學者有九個都認為嘉南是地震監測重點，但從過去實例，最危險的地方還是在東部，因東部是菲律賓海板塊、歐亞板塊交接處，能量累積最快，東部才是易發生大地震的地區。

氣象局前局長辛在勤則說，引發921地震的車籠埔斷層過去沒人覺得會錯動，外界與其關心下個大震在哪，不如好好做防災。

至於這次地震，從前震至昨晚6時同序列已累計166個地震。陳國昌說，密集餘震階段已尾聲，未來一個月雖仍有餘震，但間隔會拉長。