超商3層樓塌4人受困救出 高寮大橋斷成幾截2車墜河床

玉里鎮18日晚間餘震不斷，居民入夜不敢進屋，紛紛到戶外休息避難。（記者季相儒／攝影）

昨天台東強震，緊鄰震央的花蓮縣玉里鎮一棟三層水泥樓房倒塌，一樓超商 的四名店員在樓房完全倒塌前奪門而出，在超商裡的葉姓婦人和五歲女兒來不及逃出受困。昨天花蓮玉里橫跨秀姑巒溪的高寮大橋也倒塌、橋面斷成好幾截，一輛小貨車與一輛機車墜落橋下。騎機車的褚姓夫妻與駕小貨車的葉姓女子幸運只受輕傷。

玉里超商的這棟三層樓透天厝，昨天地震 發生時，樓房發出轟然巨響倒下，連遠在100公尺外的玉里警分局都聽得到。現場沙塵飛揚，磁磚、屋瓦碎裂一地，路過行人嚇得尖叫，還有民眾棄車逃跑。

當時店內有四名店員還有幾名客人，感到地震搖晃就奪門而出，但葉姓婦人和五歲女兒距離大門較遠，來不及逃出，受困倒塌的店內，她的丈夫聞訊趕到現場，透過電話為妻女加油打氣，擔心到眼眶都紅了。花蓮縣消防局救難人員很快趕抵現場，意外發生一小時後，搜救人員分別將受困二樓的70歲陳姓屋主及其64歲鄧姓妻子救出，接著，搜救人員確認受困母女位置，先由挖土機破壞混凝土塊，把磚瓦碎石一點一點移除，約下午5時34分先抱出五歲女童，現場響起一陣歡呼聲。

女童飽受驚嚇，滿臉淚痕，緊接著九分鐘後，葉姓婦人也平安獲救，幸好葉姓婦人戴著安全帽，僅有腿部被物品砸到輕傷。

昨天下午強震，花蓮縣玉里鎮災情慘重，初步統計高寮、玉長、崙天、長富、立山山里一號橋等五座橋梁中斷，玉里大橋橋面也隆起達50公分高，其中高寮大橋橋墩整個毀損，斷橋倒在河床上變成好幾截。

劉姓婦人和褚姓丈夫昨天下午騎機車從玉里南下行經高寮大橋時遇到強震，高寮大橋在強烈搖晃下緩緩傾斜，當時劉婦騎機車載丈夫，葉姓女子則駕駛小貨車過橋，三人連人帶車跟著斷橋緩緩、慢慢滑落到河床上，葉女受困在倒翻小貨車內，被救護人員順利救出。

救護人員轉述，劉婦等人說一開始不知道發生地震，還以為是車子爆胎，發現橋竟然移動，才知道是大地震，嚇壞了，劉婦啜泣不止。