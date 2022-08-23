囚車上串證 中油前執行長涉貪徐漢延押

中油煉製事業部前執行長徐漢在囚車上串證被錄影抓包。(本報資料照片)

台灣中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉嫌貪汙，牽涉被告、證人達50人以上；案件起訴後徐仍不認罪，甚至在移審囚車上，與同案陳姓男子「咬耳朵」企圖串證。橋頭地方法院勘驗囚車錄影畫面，認徐漢有勾串共犯及證人之虞，裁定8月25日起延押2個月，禁接見、通信。

徐漢貪汙案，橋頭地院今年8月12日首次開庭，徐仍不認罪，其中一筆貪汙款項，徐遭起訴移審時曾坦承收受陳姓中油員工30萬賄款，出庭時翻供，否認收取這筆賄款。

徐漢庭上供稱，起訴前陳透過關押的同房傳話說希望他扛這筆錢，他心想對方年輕，才會說收150萬元賄款；後來陳男指控他收賄，與當初傳話內容相違，才說沒收這30萬賄款。

徐漢向法官稱，陳男羈押期間透過同房傳遞訊息，起訴後獲交保，他在看守所內遵守規定，表現良好，因此請求法院給予交保。

延押合議庭法官認為，徐漢擔任中油煉製事業部執行長，位高權重，全案各次犯行居於主要地位，犯罪所得高，且被訴犯行次數甚多，涉案情節重大，恐面臨之刑期非短，且迄今仍否認全部犯行，收賄金額供述不一，也和證人、共同被告所述不符。

法官還發現，徐漢起訴後，與其他共同被告移審橋院時，在囚車上要求同案陳姓被告更改口供，經調閱囚車監視器畫面，證實徐確實與其他被告咬耳朵，認他有勾串共犯及證人之虞，裁定再延押2個月。