台貧富差149倍 淪柬詐騙肥羊 台商怒：駐外單位推給商會救人

航警近期於柬埔寨航班執行關懷提問勤務，持手牌呼籲旅客勿受騙。圖中旅客與新聞無關。(本報資料照片)

台灣民眾被誘拐赴柬埔寨淘金，慘遭不人道待遇；國民黨 昨天舉行「貧富差距創新高，台人受困柬埔寨」記者會指出，2011年時任民進黨 主席蔡英文拍攝廣告批馬政府「20等分位貧富差距達75倍」，同樣的比較，到了2020年升高到149倍，顯示民進黨上任後貧富差距更惡化，成為台人被柬埔寨集團詐騙的結構性原因。

本報系聯合報報導，國民黨文傳會副主委練鴻慶表示，財政部雖稱20等分位的統計不夠精準，但若以一般國際標準的5等分位統計來看，台灣貧富差距在2020年達到6.13倍，2021年為6.15倍，一樣創下10年來新高。

國民黨表示，就是因為在台灣低薪結構下，年輕人追夢沒有希望，只能往海外發展；如今台灣人已成海外詐騙集團 的肥羊，政府卻無力解決問題。

外傳超過4000名台人赴柬埔寨失聯，刑事局澄清僅120人失聯。據台北中國時報報導，外交部亞太司說，今年上半年有逾6000名台灣人赴柬，只有3400多人返台，其中有300人立案求助，其餘不清楚是自願前往，或被騙去。亞洲台灣商會聯合總會則不滿指出，台駐外單位接獲求救電話，卻請當事人向商會求助，此舉無疑將台商推向危險境地。

據報導，民進黨立法院黨團書記長陳歐珀昨天表示，推估有2000多人無法掌握行蹤，跨國詐騙都是裡應外合，國內也有幫派涉入，政府要盡早處理，必要時透過公私協力，與民間團體共同合作。

民眾黨立委高虹安說，外交部與刑事局的說明與事實有所差距，根據移民署統計，去年有243名赴柬埔寨的台灣人未返台，雖刑事局澄清「只有」近120件因無法即時聯繫而報案，但部分縣市自行清查，台中至少有25人被騙到柬埔寨、新北至少53人、屏東至少27人，光這3個縣市就有105人涉入人口販運案件，台人遭人口販運的嚴重狀況需要進一步釐清。

聯合報報導，台中市長盧秀燕昨建議蔡英文總統立刻召開國安會議，成立任務小組，展開營救人質任務；新北市長侯友宜提醒，在人口販運的偵查要更加把勁，不然怎會等到這麼嚴重後才去做後端的打擊犯罪？前端的犯罪預防、情報蒐集永遠比事後的打擊犯罪更重要。