台經濟部次長：天然氣增安全存量 須增儲槽

根據估算，未來全台要有25座天然氣儲槽，才能應付天然氣需求量和法定安全存量。圖為台中液化天然氣儲槽。(本報資料照片)

經濟部次長兼台電代理董事長曾文生昨天表示，中國大陸軍演期間，外界擔心天然氣 存量，不過原油、天然氣、燃煤都如常進港靠卸、也有閃避軍演區，從軍演開始到現在都維持每1天皆有10天的安全存量。他指出，未來增加天然氣的安全存量，1天的安全存量大約相當於1座儲槽，也就是說要增加10天的存量，就要多蓋10個儲槽。

中油表示，目前台灣每天天然氣用量約5萬公噸、相當於11萬公秉，以較新的儲槽為16至18萬公秉來說，可供應一天多一點的存量。據了解，中油永安、台中現有12座儲槽，規畫或興建中的包括台中擴建兩座儲槽、永安擴建兩座儲槽、三接新增兩座儲槽，以及台電的台電接收站、協和電廠的接收站，總計未來將有25座天然氣儲槽，才能應付天然氣需求量增加、法定安全存量與儲槽容積也增加的狀況。

大陸解放軍 在台灣本島周圍軍演，國際間也關注航運是否受到影響，其中包括台灣供電高度依賴、卻安全存量最少的天然氣，但經濟部表示，天然氣進口船期一切如常，軍演期間所安排靠卸的七艘液化天然氣船，皆依時程順利完成靠卸作業、未受影響，且台灣天然氣安全存量天數接保持超過10天。

根據經濟部公告的「天然氣生產或進口事業自備儲槽容量」，法定自2022年起，天然氣安全存量天數至少為8天；2025年起，安全存量至少為11天；2027年起，安全存量要增為14天。同時，儲槽容積部分，2022年起，儲槽容積天數至少為16天；2025年起，儲槽容積天數至少為20天；2027年起，儲槽容積天數至少為24天。

曾文生昨天接受專訪時指出，2025年原先規畫再生能源要達20%，但隨著併網時程及用電量超乎預期，至少要等到2026年才能達標。2025年在燃煤用量無法增加，會增加的是天然氣，目前大潭、興達電廠等地的天然氣發電量總和約占全台4分之1。

曾文生說，一座儲槽約16至18萬公秉，天然氣一天安全存量大約相當於1座儲槽，若要增加10天的儲槽容積，就要多蓋10個儲槽，因此無論是觀塘第3天然氣接收站、協和第4天然氣接收站、台中港擴建（五接）或是麥寮港接收站（六接）都須增加儲槽。