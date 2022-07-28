我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

林口長庚賺43.47億 連5年稱霸 嘉義長庚10.33億最賠

記者沈能元／台北28日電
健保署公布2020年醫療院所虧損名單，嘉義長庚醫院虧損10.33億元最多。(本報資料照片)
健保署公布2020年醫療院所虧損名單，嘉義長庚醫院虧損10.33億元最多。(本報資料照片)

衛福部健保署昨公布2020年，227家醫療院所財報及醫療服務申報情形。林口長庚醫院連續5年登上全國最賺錢的醫院，整體結餘金額為43.47億元，但嘉義長庚醫院則名列最賠錢的醫院，共虧損10.33億元，讓全國最賺錢及最賠錢的醫院均是長庚醫療體系。健保署表示，2020年受新冠疫情衝擊，各醫療院於醫療和非醫療收入均受影響，其中又以非醫療收入影響較大。

據了解，長庚醫療體系受醫院感染管制，以及病患擔心染疫不願到醫院就醫，導致就醫人次減少等動態性變化因素，導致醫務收入減少。如全國最賠錢的嘉義長庚醫院就是因醫務收入偏低，以及非醫療收入大減所致。依健保署統計，嘉義長庚非醫務收支從2019年賺0.96億元，2020年虧損7.77億元，主因與疫情造成停車場、美食街收入減少有關。

至於，長庚醫療體系於股息的非醫療收入方面，因其持有台塑三寶為台塑、南亞、台化股票都不會賣，但疫情期間塑膠產業營收不佳，導致股息收入不佳，雖然林口長庚醫院仍蟬聯最賺錢醫院，但股息收入較2019年減少28億元。不過，據了解，台塑三寶去年營收狀況不錯 ，相信往後若統計去年醫院整體結餘，股息分配應會好一點。

股息 疫情 健保

上一則

2個月來接觸桃園鄉親…張善政：徵召時心中的石頭沒了

下一則

國安會前秘書長蘇起：波洛西訪台 美內政害外交

延伸閱讀

林志穎第一階段手術「復位順利」明天只剩下一個難關

林志穎第一階段手術「復位順利」明天只剩下一個難關
台灣立委張育美訪矽谷 關注遠程醫療

台灣立委張育美訪矽谷 關注遠程醫療
不眠不休守護林志穎 妻嘗試與他對話了解車禍經過

不眠不休守護林志穎 妻嘗試與他對話了解車禍經過
林志穎意識清楚可簡單對話 經紀人證實將動手術

林志穎意識清楚可簡單對話 經紀人證實將動手術

熱門新聞

林志穎（左）與老婆陳若儀（右）。(本報資料相片)

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

2022-07-22 13:15
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。圖／摘自IG

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

2022-07-24 11:05
淨空法師經常透過電視弘法。（截自淨空法師影片）

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

2022-07-26 08:55
花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別。（門諾醫院提供）

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

2022-07-23 19:02
前副總統連戰前一陣子小中風，一度住進加護病房，目前已出院回家休養。（取材自張琍敏臉書）

連戰小中風後近況曝光 資深女星曬「一頭白髮」合照

2022-07-24 20:56
藝人林志穎開特斯拉發生意外。桃園市蘆竹區中正北路中正橋防撞桿加裝到14根，避免再釀成事故。圖／桃園市交通局提供

林志穎特斯拉撞壞號誌桿 桃園市府要求償3350美元

2022-07-24 12:04

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國生找到了

失蹤近3個月 芝大中國生找到了
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁