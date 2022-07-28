林口長庚賺43.47億 連5年稱霸 嘉義長庚10.33億最賠

健保署公布2020年醫療院所虧損名單，嘉義長庚醫院虧損10.33億元最多。(本報資料照片)

衛福部健保 署昨公布2020年，227家醫療院所財報及醫療服務申報情形。林口長庚醫院連續5年登上全國最賺錢的醫院，整體結餘金額為43.47億元，但嘉義長庚醫院則名列最賠錢的醫院，共虧損10.33億元，讓全國最賺錢及最賠錢的醫院均是長庚醫療體系。健保署表示，2020年受新冠疫情 衝擊，各醫療院於醫療和非醫療收入均受影響，其中又以非醫療收入影響較大。

據了解，長庚醫療體系受醫院感染管制，以及病患擔心染疫不願到醫院就醫，導致就醫人次減少等動態性變化因素，導致醫務收入減少。如全國最賠錢的嘉義長庚醫院就是因醫務收入偏低，以及非醫療收入大減所致。依健保署統計，嘉義長庚非醫務收支從2019年賺0.96億元，2020年虧損7.77億元，主因與疫情造成停車場、美食街收入減少有關。

至於，長庚醫療體系於股息 的非醫療收入方面，因其持有台塑三寶為台塑、南亞、台化股票都不會賣，但疫情期間塑膠產業營收不佳，導致股息收入不佳，雖然林口長庚醫院仍蟬聯最賺錢醫院，但股息收入較2019年減少28億元。不過，據了解，台塑三寶去年營收狀況不錯 ，相信往後若統計去年醫院整體結餘，股息分配應會好一點。