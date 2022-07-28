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前立委張碩文 捲促轉修法詐財 30萬交保

記者張宏業、蔣永佑／台北28日電
立委收賄扯出案外案，親民黨發言人張碩文移送北檢複訊。(記者林澔一／攝影)
立委收賄扯出案外案，親民黨發言人張碩文移送北檢複訊。(記者林澔一／攝影)

立委收賄案外案持續延燒。是知管理顧問公司總經理郭克銘，涉誆騙建商與二二八政治受難遺族，可遊說民代修正促轉條例，拿回當初受難者被國家強制徵收的土地，藉此向建商詐騙500萬元（台幣，下同，約16.7萬美元）「活動費」；調查局26日搜索約談郭克銘夫妻、國民黨立院黨團主任沈建億等6人到案，經追查金流，懷疑前立委、親民黨發言人張碩文有經手部分款項，27日約談張男到案，台北地檢署複訊命張30萬交保。

檢調調查蘇震清等立委集體收賄案時查出案外案，調查局追查金流，發現部分詐騙款項疑流向張碩文、國民黨立院黨團主任沈建億、立委廖國棟辦公室前主任丁復華，北機站前天搜索、約談郭克銘夫妻等六人。檢方漏夜偵訊後，昨依詐欺等罪嫌命沈建億40萬元交保；郭克銘與妻子高玉如各20萬元交保；丁復華10萬元交保；建商陳信誠、蘇益生請回。

據了解，前天搜索名單包括張碩文，但張未到案，昨天主動到案說明，但仍被以嫌疑人身分製作筆錄，交叉比對他與沈、丁的說詞。檢調雖稱初步未發現民代涉案，但受害建商起初疑有行賄立委犯意，張被約談在全案埋下伏筆。

據調查，228政治受難者被國家不當徵收土地，2016至2019年間政府有意推動促進轉型正義條例修法，促轉會2021年預告「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」草案，初步以「原物返還為原則，金錢替代賠償為例外」處理。

政治受難者被強制徵收土地多位於台北市精華區，遺族找建商幫忙，建商認為取回土地開發，商機龐大，找上郭克銘，郭向建商誆稱需500萬元「活動費」打點相關立委修法，可拿回土地，豈料是騙局。

據了解，政府須返還土地數量為255筆、總市值高達268億元，促轉會雖陸續公布撤銷有罪判決公告名冊，平復當年政治受難者遭司法迫害名譽，但受難者及家屬因不法審判導致房屋、土地被國家強制沒收，遲遲未返還。

張碩文一度被傳出有意參選這次台北市長，後來表態要與民眾黨共推台北市副市長黃珊珊。

廖國棟辦公室前主任丁復華10萬台幣交保。(記者張宏業／攝影)
廖國棟辦公室前主任丁復華10萬台幣交保。(記者張宏業／攝影)
國民黨立院黨團主任沈建億40萬台幣交保。(記者張宏業／攝影)
國民黨立院黨團主任沈建億40萬台幣交保。(記者張宏業／攝影)
是知管理顧問公司總經理郭克銘20萬台幣交保。(記者張宏業／攝影)
是知管理顧問公司總經理郭克銘20萬台幣交保。(記者張宏業／攝影)

國民黨 詐騙 蘇震清

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