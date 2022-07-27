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立委收賄案外案 郭克銘向建商詐「活動費」又遭搜索

記者張宏業、蔣永佑／台北27日電
立委行賄案白手套郭克銘，涉嫌佯稱可修促轉條例詐騙建商遭北檢約談。(本報資料照片)
立委行賄案白手套郭克銘，涉嫌佯稱可修促轉條例詐騙建商遭北檢約談。(本報資料照片)

立委集體收賄爆案外案。是知管理顧問公司總經理郭克銘，涉向建商誆騙可遊說民代修正促轉條例，幫建商及政治受難者取得國家強制徵收的土地，詐騙「活動費」500萬元(台幣，下同，約16.6萬美元)。

調查局昨天兵分十三路搜索約談郭克銘、國民黨立院黨團主任沈建億、時任立委廖國棟辦公室主任丁復華等6人，依詐欺、侵占罪移送台北地檢署漏夜偵訊。

同案約談包括建商陳信誠、蘇益生，郭克銘公司職員高玉如；據了解，檢調搜索未發現有民代涉案，但受害建商疑有行賄立委犯意，最後發現是助理招搖撞騙，立委未涉案，建商角色也從貪汙行賄罪被告，轉為刑法詐欺被害人。

促轉會2021年預告「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」草案，初步以「原物返還為原則，金錢替代賠償為例外」方式處理。

據促轉會評估，政府須返還土地數量255筆、總市值達268億元，其中4成7沒收土地可原物返還，其餘國家須支付賠償金約209億元。促轉會雖陸續公布撤銷有罪判決公告名冊，平復當年政治受難者遭司法迫害名譽，但受難者及家屬因不法審判，導致房屋土地被國家強制沒收，遲未返還。

郭克銘2016至2019年間，向陳信誠等建商誆稱，可遊說立委等民代修正促轉條例，若修法成功，可幫建商搓合地主取得土地開發，陳信誠等人信以為真，交付500萬元給郭「處理」遊說事宜，沒想到是場騙局。

郭克銘在立委收賄案中，擔任前太流公司董事長李恆隆白手套，協助行賄蘇震清等人，被法院判刑2年8月，其中2年不得易科罰金、緩刑5年、應支付公庫600萬元；丁復華判刑1年10月、緩刑4年，當時沈建億（前廖國棟助理）列證人。

立委收賄案爆發時，檢調在是知公司搜出大批證物，發現郭克銘除擔任ＳＯＧＯ案白手套，還向建商、政治受難遺族誆騙活動費，北院上月重判5名涉貪立委的同時，鴨子划水蒐證郭克銘詐欺案外案，昨天展開收網。

詐欺 蘇震清 國民黨

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