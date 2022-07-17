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通膨飆、開支增…想動用儲蓄？3情況考量不同

川普再戰總統？舊部紛歸隊 影子政府隱然成形

新聞眼／能源政策錯誤 郵輪母港恐淪笑話

記者吳淑君、鄭朝陽

台電要在基隆港蓋第四座天然氣接收站引發軒然大波，可能犧牲基隆港的未來，蔡政府錯誤的能源轉型政策是始作俑者，而基隆市長林右昌說一套、做一套，則是扼殺基隆港的加害者。

去年藻礁公投推動聯盟提出中油三接遷址台北港的替代案，交通部長王國材以「LNG船屬危險品運輸船，左右兩側船隻均須保持150公尺以上距離，恐衍生航安的疑慮」回絕。

王國材當時說，台北港的N7─N9碼頭位在港嘴處，航道僅有400公尺寬，勢必影響大型貨櫃船舶進出；加上卸料碼頭還要與其他碼頭距離320公尺以上，將造成周邊碼頭運用困難。三接要遷址台北港有這麼多疑慮，四接一樣蓋在基隆港港嘴，怎麼不見交通部跳腳？代表交通部去開環評大會的官員，為何不大聲示警，而是靜默地遞出書面意見？

如今航港界忍不住疾呼「基隆港要滅港了」，外界才注意到四接對基隆港的衝擊遠比想像的大，連蓋四接、拆舊防波堤對港內營運衝擊都尚未評估清楚，經濟部、台電就一再拿北部缺電等理由，硬要基隆人吞下這些隱憂，說到底就是政府能源轉型失策，用港換電是不得已。

林右昌身為基隆市長，早早就出讓水產動植物保育區給台電，排除四接第一道障礙，未料四接填海處一變再變，最近改到基隆港嘴，林右昌也無動於衷。

林右昌在市長任內向來自豪城市發展的規畫專業，6月舉辦的基隆城市博覽會，不忘再提基隆港是台灣的國際郵輪母港定位，要讓曾是世界第七大貨櫃港的港口轉型為遊憩港。

他任內更力推「市港再生標竿計畫」，要將基隆打造成「首都圈國家海洋門戶」及「東亞國際郵輪營運中心」，交通部也曾砸下近20億元台幣為這座郵輪母港拉皮改善，但四接填海方案若底定，除超越林右昌的城市規畫，LNG船一來，郵輪還敢來嗎？

郵輪 藻礁 公投

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