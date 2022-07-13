自製率約4成 國造潛艦最快明年6月下水

國造潛艦原型艦預計明年下水，技術預估領先現役劍龍級潛艦約10年。(本報資料照片)

國造潛艦計畫(IDS)原型艦於2019年5月開工，消息人士透露，裝備籌獲階段已進入穩定期，船段組合作業將於今年9月開始，預計明年9月下水，最快甚至可望提前到6月，自製率約4成。研發團隊預估，原型艦的技術領先現役荷蘭製劍龍級潛艦約10年。由於採取穩紮穩打的發展策略，諸如鋰電池、外殼消音瓦等新裝備，將在未來量產時再引進。

IDS原型艦總共7個船段，其中船身的6段都包括壓力殼，運用中鋼自製的高強度鋼材。為確保材料與焊接工藝品質，台船前年先製造了一段船體，在水下引爆模擬中共 魚雷威力的炸藥。證實船殼與內部機器運作都無恙，才正式展開壓力殼打造。

目前6段壓力殼都已經完成，難度最高的船艏第6段，形狀是一個半圓球體，還要鑿開6個大孔焊入魚雷管，如果施工不慎導致型變，整段就將報銷。為求保險 ，台船造了兩個壓力殼，所幸順利焊接完成，另一具可用於未來2號艦。

IDS尾舵採用斜向Ｘ型設計，不少人以此宣稱與日本蒼龍級相關。研發人士表示，現代潛艦尾舵不是Ｘ字就是十字，彼此各有優點，船體外型更是大同小異，不可能光看船殼，就斷言與誰類似。IDS排水量比劍龍級（2660噸）略小，和蒼龍級（4千200噸）有相當差距。

新一代柴電潛艦多半裝有絕氣推進系統(AIP)，可靠液態氧為助燃劑運轉。國造潛艦並未引進，持續潛航能力比劍龍級並無突破性進步。研發人員解釋，除了商源取得問題，隨著鋰電池技術實用化，比傳統鉛酸電池儲能量大增，可達到等同AIP的續航力，不必多增一套動力系統，更避免攜帶液態氧與液態氫的危險。蒼龍級從前年服役的凰龍號開始，已改用鋰電池取代AIP。未來國造潛艦量產時，將直接使用鋰電池。此外，IDS原型艦沒有消音瓦，但已設計未來加裝的餘裕，以減少噪音外洩與聲納回波。

相關人士也透露，中共海軍近年頻頻遠海長航，對美方造成震懾，使華府最後同意，輸出潛艦的戰鬥系統與武器，並用於一併改良現役劍龍級。潛艦以伏擊為主的特性，美方認為符合不對稱建軍精神，態度上雖不算積極支持，至少願意配合我方需求。

海軍256（潛艦）戰隊編制，除了4艘現役艦，還另編有一組「支援艦」，從正副艦長以下，每個職務都有後援人力。配合IDS建造，海軍比照當年派員前往荷蘭前例，將支援艦部分人員送到台船見學，讓他們瞭解本艦構造，未來成為潛艦國造的種子部隊。

針對潛艦國造原型艦相關議題，國防部 發言人孫立方昨天表示，潛艦國造是我國重大國防自主計畫之一，確保全案順利遂行，為國防部重點工作，目前由台船依合約範疇辦理，全案皆依計畫節點管制台船實施建造。