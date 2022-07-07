SOGO案立委集體貪瀆 蘇震清主動索賄判10年

四名跨黨派現、卸任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明（圖）因收賄或期約收賄而推動修法，一審都被依貪汙重罪判刑。(本報資料照片)

跨黨派立委集體被控收受太流公司前董事長李恒隆賄款案，台北地方法院昨天宣判，民進黨前立委蘇震清 主動索賄2580萬元判有期徒刑10年，國民黨 立委廖國棟、陳超明分別被判刑八年六月、七年八月，時代力量前立委徐永明與李恒隆約定的款項雖未入袋，仍依期約收賄罪判刑七年四月。李恒隆、白手套郭克銘、廖國棟辦公室主任丁復華三人因認罪獲輕判。

四名跨黨派現、卸任立委蘇震清（圖）、廖國棟、陳超明、徐永明因收賄或期約收賄而推動修法，一審都被依貪汙重罪判刑。(本報資料照片)

得知判決結果後，四位前、現任立委都表示會上訴。蘇震清指法官將他與李恒隆間的金錢借貸曲解為賄款，且控檢調對他違法監聽；廖國棟稱檢方僅憑當時辦公室主任丁復華的不實自白，無法接受有罪判決；陳超明說，判決令他錯愕，司法淪打擊異己的工具；徐永明對判決深表遺憾，強調從政以來，未忘初衷，深信自身清白。

無黨籍趙正宇因檢調監聽李恒隆的「白手套」、公關公司負責人郭克銘而「槓上開花」，被檢方依逃漏稅、財產來源不明罪起訴，逃漏稅部分遭判刑六月、得易科罰金，財產來源不明部分則獲判無罪。

法院認定李恒隆2012年透過前立委蔡煌瑯介紹，認識並請託蘇震清處理SOGO案，蘇認為李極具資力，蘇、李建立長達五年的合作關係，蘇震清屢屢以贊助選舉費用、總統及立委大選將換黨執政、叔叔蘇嘉全可能位居要職等理由，向李索賄金額逐年遞增；李也「有求必應」付款。

廖國棟被檢調指控收賄790萬元，合議庭認定廖收賄只有620萬元，廖被拍下拿錢的證據，偵查中一度認罪，後來又翻供，但他的國會辦公室主任丁復華認罪。

李恒隆與郭克銘規畫由徐永明與東吳大學法學院合辦公聽會推動公司法修法，徐永明因友人趨勢民調 公司總經理吳世昌介紹，協助辦理該公聽會、邀經濟部官員出席，李恒隆於公聽會前與徐永明會面，允協助提供時力政治獻金，但後來不滿徐永明在公聽會只出席發言五分鐘，要求會面重新議價，未交付款項就遭到法辦。

徐永明雖未收到半毛錢，但法官認定相關證據已構成期約收賄，審酌他立委任內積極參與社會改革議題，但犯後態度不佳，判他七年四月。吳世昌則因積極促成李恒隆、郭克銘與徐永明會面，雖不具公務員身分、且動機是為時力募款，仍認定他是共犯，重刑六年六月。

立委集體貪瀆案中唯一獲判無罪的，是蘇震清的國會辦公室主任余學洋。檢方指控余收賄124萬元，余辯稱，錢是李恒隆補貼他的薪水，合議庭認為，蘇震清是自行向李收賄，且余不具公務員身分，與蘇震清間沒有共犯關係。

太流公司前董事長李恒隆爭奪SOGO百貨經營權，行賄藍、綠立委共3000多萬，要求施壓、質詢經濟部並籌辦「官方」公聽會，被訴四個行賄罪；李恒隆偵查中轉「汙點證人」，供出蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明等現、卸任立委收賄實況，昨獲判緩刑，以金錢支付公益，人身自由刑全身而退。

台北地院合議庭對李恒隆四個行賄罪分別判處六月、六月、四月、三月不等的有期徒刑，應執行刑一年二月，得易科罰金，緩刑五年，支付公庫一千萬元，褫奪公權三年。