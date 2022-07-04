李立群返台遇到熱心旅客 盛讚：感受到家鄉溫暖

李立群搭乘廈門航空MF-887班機從廈門回台，上午抵達桃園機場。(翻攝畫面)

70歲台灣資深演員李立群近年在上海定居，之前因疫情 封城，他足不出戶宅在家關二個月，沒想到因而開啟抖音影片，意外圈粉無數，3日他被目擊抵達桃園機場身影，搭防疫 計程車開直播，一本正經表示：「一年四個月沒有回台灣了，回來馬上坐防疫出租車 ，師傅也穿大白，估計40分鐘後到家，家庭隱私我就不拍了」。

李立群昨天從上海搭乘高鐵前往廈門，在高鐵上開直播表示，從上海到廈門要六個鐘頭，前晚整理行李時有一種惆悵，上了高鐵心情換了，歸心似箭，他渴望回家很久了。他表示到了廈門還要折騰兩天才能回台灣，因為沒有飛機票，海峽兩岸機票非常擁擠，感謝各位這段時間的關注。

李立群昨天獨自一人推著行李，經過一連串防疫程序，入境購買電話卡時，不慎將錢包遺忘在櫃檯，他一時不察轉身離開，沒走幾步路，立刻有民眾發現，衝上前攔住他並遞上錢包。李立群先向熱心旅客致謝，開心地對鏡頭直呼：「台灣真好，東西掉了立刻有人幫你拿過來」，充分感受到家鄉的溫暖。」

回到台灣後，雖說不拍影片，但李立群到家後，果不其然「忍不住」又拍影片，一年多沒回家，他環顧四周，台灣和上海的家，風格差不多，一樣凌亂不堪，笑說：「跟上海書桌一樣亂，亂得一塌糊塗，客廳形式也差不多」，直呼太久沒回來，得花點時間適應，在又餓又睏的情況下，他叫外賣牛肉麵，笑說終於吃到家鄉味。