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阻軍情局爆料 國防部下令換血 情報界憂摧毀結構

記者洪哲政／台北27日電
前軍情局長羅德民。(本報資料照片)
前軍情局長羅德民。(本報資料照片)

軍事情報局前局長羅德民頻被爆料，其因違規「輔導」友人之女考上軍情局專業軍官班，除監察院糾正軍情局，羅也被國防部記申誡一次。傳國防部高層下令軍情局「換血」，將在月內啟動一級主管以下定期回軍交流計畫；原本在軍情局內升遷輪調的處長級情戰軍官，將回歸各軍種，欲藉注入「新血」，斷絕軍情局內爆料來源。

不過，此舉引發情報界震憾，憂心恐摧毀軍情系統長期培養的情戰基礎與人脈交通。

國防部昨天表示，國軍人員調任，均依陸海空軍軍官士官任職條例相關規定辦理，針對各職類經管，均由管監單位依特性及需求完成交流規畫，管制派職。軍情人事經管事涉機密，對外界臆測，國防部不予評論。

據了解，羅德民接任軍情局長後疑與情戰系統不合，風波不斷，先是遭內部詳列15項有關採購派車等爭議投訴媒體，包括送禮給美方官員的情報事項，但經國防部查察均認為無涉不法後，投訴轉以書面向監察院檢舉，除被指輔導民間友人之女考上軍情局軍官涉違反規定，仍有其他案情正調查中。關於招考護航一事，國防部昨天表示，羅德民確有違反國軍人員廉政倫理須知規定，核定申誡一次。

羅德民已調離軍情局長，爆料仍不停歇，過程長達一年多，鬧得沸沸湯湯，國防部顏面無光，成軍方痛腳。據指出，經國防部保防單位研析相關爆料內容，指控者疑來自軍情局內，或透過民間人脈持續向外爆料，經研議祭出一級主管以下回軍交流方案，準備徹底將現有軍情人員結構更新換血，阻卻「反羅」事態持續延燒。

據了解，軍情局共八個一級處，概分布建、情研與通資電等三大體系，而其中有四個處是少將處長，其餘則為上校處長。

但軍情局「情報作戰」人員的培養，長期來均屬獨立專業體系，除局長多屬「空降」外，現任熟悉業務的情戰處長，在軍情局多已歷練25至30年，建立對情報作戰領域的信度與效度，並無返回軍種經歷，一朝「回軍」只能等退伍。基層認為，軍方高層之舉明著懲罰軍情局基層，並將摧毀現有軍事情報結構，徒遭敵人訕笑。

知情人士指出，人員情報開展關鍵在於人脈與人際接觸，但2016年以來，兩岸交流降至冰點、互動幾乎停滯，加上疫情擴散，對軍情局對大陸人員情報工作影響很大；但新任局長楊靜瑟曾任台灣駐日本、菲律賓東亞地區武官，對開展人員接觸具實際經驗，海外地區將重新成為情戰重點場域，人事穩定是執行任務的關鍵。

國防部 疫情 日本

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