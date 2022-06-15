帶800壯士闖國會 吳斯懷判無罪 法官：言論自由是人民基本權利

國民黨立委吳斯懷(中)2018年與「八百壯士」退伍軍士官陳情抗議與警察衝突，被訴煽惑他人犯罪罪。台北地方法院認為，吳是對公共事務做政治性意見表達，受言論自由保障，判他無罪。(本報資料照片)

立法院2018年召開軍人年改公聽會，國民黨 立委吳斯懷 與「八百壯士」退伍軍士官陳情抗議與警察 衝突，被訴煽惑他人犯罪罪。台北地方法院認為，吳是對公共事務做政治性意見表達，受言論自由保障，昨判他無罪。全案可上訴。

本報系聯合報報導，吳斯懷昨表示，當時抗爭是為了憲法秩序的穩定性，希望年改要有正當程序、不溯及既往原則，為了有機會表達意見才上街頭，希望政府正視軍公教警消等國家支柱的需求。

2018年4月25日立法院舉行軍人年改公聽會，檢方指控，退將吳斯懷與抗爭群眾，拆除立院大鐵門前的鐵拒馬，企圖攻進立院，警方以人牆護住大門，警民爆發激烈衝突，多人受傷。

台北中國時報報導，判決指出，吳斯懷當時多次表示「不要動」、「不要傷害警察」，且說「要適時的阻擋好」、「兩側堅守，中央的往中間集中，警察讓開」等。他只是在指揮現場民眾如何集中、前進，並沒有要求民眾攻擊警察，不能僅憑他要求民眾靠攏，就認定犯罪。

判決說，言論自由是人民的基本權利，吳斯懷表達反對年金法案修法之意，用語沒有煽惑、蠱惑群眾違法、沒違背公共利益，只在對公共事務做政治性的意見表達，沒有主觀犯意，不構成犯罪，判決無罪。

檢察官指控，2018年4月25日立法院召開「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」軍改公聽會，吳斯懷在立法院外高喊「加油、加油，我們進去，警察讓開」，號召群眾衝闖國會，涉犯刑法煽惑他人犯罪。

同案參與抗議被起訴的12人，其中魏志明、朱澄信等8人，對執勤警察使用暴力，依對於公務員依法執行勤務時施強暴罪，各判拘役50天，可易科罰金，因朱男認罪，獲宣告緩刑2年。另王寶芸等3人無罪；王偉明公訴不受理。