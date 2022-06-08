獎學金辦父後事 連口罩錢都沒 他拚到6國立大學

國立基隆高中弱勢學生唐于田，將所有存的獎助學金拿來支應父親醫藥費與喪葬後事。如今，他申請入學考取6所國立大學。（圖：基隆高中提供）

國立基隆高中弱勢學生唐于田，曾經全校集合時只有他沒有口罩 ，因為他沒有買口罩的錢；他曾經營養不良，因為他一天只能吃一個便當，學測前的時間全部陪伴在加護病房的父親，他將所有存的獎助學金拿來支應父親醫藥費與喪葬後事。如今，他申請入學考取六所國立大學。

唐于田是基隆高中數理實驗班的學生，從小與父親相依為命，原開計程車維持生計的父親，因一場病癱臥在床，家庭瞬間失去經濟來源。唐于田不只要照料父親，還要面對全家的開銷及醫藥費。

因他沒有錢叫瓦斯而洗了三個月的冷水澡，學校才得知面臨的困境，許多老師關心，學校緊急介入幫助，老師總是會多準備幾個便當讓他可以帶回家，校內扶助會、家長會與校友會也發動樂捐來幫他度過難關。

學測前60天，父親進加護病房，他無法照料父親生活起居，連見一面都不行，只能每天下課後到病房門口詢問護理師近況，病情每況愈下。學測後父親也走了，他面對龐大的醫藥費與喪葬費用，他將所積累的獎助學金繳醫藥費都不夠。

這時家長會與校友會再度募款協助，並且許多社會力量注入，例如社會處長吳挺鋒與暖暖區公所區長蔡春堂奔走，協助申請中低收 ，另陳建和校友與京騰建設等善心人士捐善款雪中送炭。

「沒有大家的幫忙，我可能不會選擇繼續升學 ，我真的一度想放棄，我的經濟條件不太允許讀大學」唐于田說，未來如果有能力，一定會回饋社會，感謝曾經給他的溫暖的人。

「我自己都想放棄人生了，但有那麼多的人在幫助我，讓我知道我不能放棄」唐于田說。父親後事結束後，他考取國立東華大學、屏東大學、台東大學、嘉義大學、聯合大學與勤益科技大學。

校長鍾定先說，基中有愛，校內師長、校友會與家長會提供協助讓他度過難關、市政府單位積極協助讓他挺過危機，于田的故事可以影響更多基中的孩子，可以讓更多人懂得珍惜。

校長鍾定先說，有一次于田遲到被他攔下，于田說：「我爸爸快過世了，我在醫院陪著他」，他聽到時一片心酸，一個不到20歲的小孩，在人生路途上勇敢面對，讓人又心痛又佩服，希望他未來一路順遂。

高三導師周正弘說，上天給了于田很多的挑戰，但因為他的不放棄，上天還是幫他開啟了一扇窗，多間國立大學的正取，相信將會讓他不畏懼未來的挑戰。