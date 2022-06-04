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男盯梢狂叩恐嚇前妻 跟騷法首起羈押

記者林佳彣／宜蘭4日電

張姓男子為與前妻復合，在跟蹤騷擾防制法上路當天，用手機狂叩前妻240多通、打LINE電話50多通干擾，還在工作場所外長時間盯梢，甚至傳送「抓不到你誓不為人」等恐嚇訊息，警方獲報逮人，宜蘭地檢署前天依跟騷法向法院聲押張男獲准，也是跟騷法施行首起羈押案例。

「跟蹤騷擾防制法」是去年4月屏東女子遭糾纏擄殺後，由朝野立委加速立法進度，去年11月19日三讀通過，12月1日總統公布，今年6月1日施行，希望對受困於跟騷侵擾和威脅的無助婦女，提供較周詳的法律保護。

檢方指出，跟蹤騷擾、性侵害、家庭暴力是聯合國同列為全球婦女人身安全之三大威脅，為防範跟蹤騷擾行為，跟騷法有八大態樣類型、包括監視跟蹤、盯梢尾隨、威脅辱罵、通訊干擾、不當追求、寄送物品、有害名譽及濫用個資，若有反覆實施之虞，檢方可聲請羈押。

檢警調查，張男為謀與前妻復合，6月1日從早上8時到晚上8時，瘋狂撥打行動電話超過240通、還有50多通LINE電話，甚至在被害人工作地點外，利用車輛進行長時間盯梢、守候，強求被害人與其見面。

警方獲報前往告誡，張男雖曾短暫離開，但沒多久又折返守候，因無法與前妻見面，張男不斷用LINE傳送「你讓我等快一天」、「不用叫警衛來看」、「就是要押你」、「抓不到你誓不為人」、「不殺你不甘心」、「把你拖去遊街」等威脅訊息。

據調查，張男前天晚上還跑到前妻的住處門口，丟擲玻璃飲料瓶碎裂滿地，令被害人心生畏懼；警方獲報逮捕張男，詢後移送地檢署複訊，檢察官認為，張男涉犯刑法恐嚇罪、跟蹤騷擾等罪，且有事實足認有反覆實施之虞，向法院聲請羈押，法官審酌後裁准。

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