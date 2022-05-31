陸配攜4歲女墜樓亡 夫：疫情思鄉陷低潮

35歲郝姓陸配30日下午與4歲女兒墜落社區中庭，送醫雙亡。(記者林昭彰／翻攝)

新北市三峽區35歲郝姓陸配，昨天下午與4歲獨生女從9樓住家墜落，送醫雙雙不治；胡姓丈夫當時短暫外出購物，返家發現妻女躺在社區中庭血泊中，悲慟不已，他說妻子因疫情 2年無法返鄉，最近情緒低落，沒想到發生意外。

警方調查，三峽區中華路某集合住宅 社區管理員，昨天下午3時許突然聽見重物撞擊聲響，外出查看發現1名婦人與1個女童，雙雙倒臥社區中庭地板血泊中，嚇得趕緊報案。

沒多久死者胡姓丈夫返家，發現墜樓竟是他的妻女；當時女童尚有氣息，救護車趕到送至板橋亞東醫院，郝姓婦人則人當場失去生命跡象，送三峽恩主公醫院。母女最後均急救無效身亡。

據了解，郝姓女子從大陸嫁來台灣，與丈夫就育一名4歲獨生女，1家3口租屋同住社區9樓。胡姓男子說，昨天上午全家人一起外出，大約中午返家，妻女一如往常完全沒有異狀，到了下午2時左右，他只是騎機車外出購物，沒多久便返家，沒想到天人永隔。

胡男說，前陣子妻子曾因疫情邊境 管制，將近2年無法返鄉，思念親人而顯得精神恍惚，情緒有些低落，但是並無身心科相關病史，亦未曾感染新冠肺炎。警方未找到遺書，婦人住家臥室窗戶開啟，研判可能從窗台墜落，至於意外或尋短，還要再調查釐清。