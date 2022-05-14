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廠商「超前」募資 藍質疑快篩採購內定 指揮中心反駁

記者劉宛琳、吳亮賢／台北14日電
國民黨立法院黨團書記長萬美玲（中）等13日舉行記者會，再指證質疑政府緊急快篩採購黑箱且內定廠商。（記者潘俊宏／攝影）
國民黨立法院黨團書記長萬美玲（中）等13日舉行記者會，再指證質疑政府緊急快篩採購黑箱且內定廠商。（記者潘俊宏／攝影）

針對政府快篩採購案，國民黨立院黨團再揭露廠商「因思銳國際股份有限公司」在4月28日衛福部召開緊急採購會議前，已於4月15日發出「合作說明備忘錄」，向外界募集資金買快篩；質疑通過衛福部EUA的廠商是否「早已內定」，衛福部長陳時中應出面說清楚。

指揮中心回應指出，本次緊急採購是在4月28日邀請通過台灣EUA的快篩試劑廠商前來一起訪價，與國民黨提供4月12日的合作備忘錄不同，至於廠商此行為是否有違反相關法令規定，將先移請指揮中心法制組研析，必要時將移送檢調偵辦。

國民黨書記長萬美玲昨指出，因思銳在4月15日以董事長李志建署名，提出「衛福部徵收採購家用抗原快篩COVID-19 Age Home Test合作說明備忘錄」，向外界募集資金，並向國外購買快篩試劑。發出合作說明備忘錄的對象，包括企業、廠商、銀行或是親友。

萬美玲說，合作備忘錄中指因思銳是在4月12日上午受衛福部邀請參加緊急採購協調會，但陳時中日前說是在4月28日找十家廠商召開緊急採購會議。衛福部是否在採購協調會前就已內定因思銳是十家緊急採購廠商，否則因思銳豈敢在15日發出合作備忘錄，招攬合作夥伴？

萬美玲指出，因思銳在合作備忘錄說明中強調「合作分潤、帶開信用狀、短期借貸（墊資）付息、預估金周轉期為兩個月」，成本估算每劑85.1元，政府收購價95元，因思銳可賺2000萬元（台幣，以下同）。若依因思銳原本估算進口200萬劑，需要1.7億元資金，可能資金募集不順，原購入降為100萬劑。

萬美玲質疑，因思銳四處募集資金，顯然財力不足，衛福部難道都不用稽查財力？為何不自己跟原廠接洽，非得要內定財務就有問題的公司？資金週轉僅兩個月就可獲得2000萬元利益，難道不是暴利？

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬反批，國民黨相關指控並無證據，不要造成合法商人、公司困擾，更對快篩劑問題沒有幫助，「有違法就去法院提告，不要去找人家麻煩」。

此外，民進黨立委趙天麟自曝確診，PCR檢驗快速出爐。國民黨發言人白喬茵說，趙天麟早上不舒服，中午PCR檢驗即出爐，一般民眾要等上12小時以上；她更點名名嘴周玉蔻日前到府PCR、立委林靜儀特權PCR、趙天麟插隊PCR，簡直就是有「PCR綠色通道」，疫情當頭，在耍特權時，想想苦苦傻傻排隊的老百姓們多麼煎熬。

趙天麟回應，一切符合程序，不跟政治口水起舞。

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