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首度捕獲銀河大黑洞影像 跨國天文團隊再度建功

中央社台北12日電
事件視界望遠鏡（EHT）計畫成功拍到人類史上首次的超大質量黑洞影像。圖為2019年發布的人類史上首張超大黑洞影像。圖／台灣中研院提供
事件視界望遠鏡（EHT）計畫成功拍到人類史上首次的超大質量黑洞影像。圖為2019年發布的人類史上首張超大黑洞影像。圖／台灣中研院提供

繼2019年首張黑洞照片後，台灣中央研究院參與的「事件視界望遠鏡」計畫12日晚間再度發布新成果，解析出人馬座A星影像，為銀河系裡最大的黑洞，是天文學上另一重大成果。

事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope, EHT）於12日晚間8時30分與包含中央研究院、科技部及全球6處共同召開跨國同步記者會，公布在銀河系中心的重大科學發現。

EHT在2019年公布史上第一張黑洞照片，當時拍攝到的影像是位於M87星系中心的黑洞，距離地球約5500萬光年，質量為太陽的65億倍，而這次成功解析的則是位於銀河系中心的人馬座A星的黑洞照片。

影片來源：youtube/中央研究院Academia Sinica

中央研究院院長廖俊智表示，科學家對銀河系是否有黑洞存在一直有持續性的研究，2020年諾貝爾獎得主因為利用銀河系裡面星球運動的軌跡見證中間星球就是黑洞，而今天公布的影像也直接證明科學家預測的黑洞的確存在。

廖俊智說，這次的黑洞比上次M87的黑洞離地球近2000倍、也小2000倍，但在銀河系已經是超大黑洞，但由於其質量小很多，所以成像難度高，也因為氣體在軌道周圍運轉速度較快，因此需要更高深的技術才能成像。

事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope, EHT）計畫2017年成立，是由夏威夷次毫米波陣列（簡稱SMA）、智利的阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列（簡稱ALMA）、格陵蘭望遠鏡等多個無線電波望遠鏡組成的全球網路，目的在擷取第一張黑洞剪影圖像。

廖俊智強調，目前事件視界望遠鏡計畫共有13個成員，中央研究院是其中之一，這次的發現也見證台灣在全世界的科學發現中占有一席之地。

中研院與科技部晚上舉行「事件視界望遠鏡國際合作計畫」全球記者會──關於銀河系中心...
中研院與科技部晚上舉行「事件視界望遠鏡國際合作計畫」全球記者會──關於銀河系中心之重大研究成果發表，事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope, EHT）計畫與中央研究院、科技部共同舉辦全球同步記者會，由中研院廖俊智院長主持，並由參與計畫之中研院賀曾樸院士出席，公布銀河系超大質量黑洞「人馬座A星」。記者曾吉松／攝影

諾貝爾獎 夏威夷

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