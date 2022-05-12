首度捕獲銀河大黑洞影像 跨國天文團隊再度建功

事件視界望遠鏡（EHT）計畫成功拍到人類史上首次的超大質量黑洞影像。圖為2019年發布的人類史上首張超大黑洞影像。圖／台灣中研院提供

繼2019年首張黑洞照片後，台灣中央研究院參與的「事件視界望遠鏡」計畫12日晚間再度發布新成果，解析出人馬座A星影像，為銀河系裡最大的黑洞，是天文學上另一重大成果。

事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope, EHT）於12日晚間8時30分與包含中央研究院、科技部及全球6處共同召開跨國同步記者會，公布在銀河系中心的重大科學發現。

EHT在2019年公布史上第一張黑洞照片，當時拍攝到的影像是位於M87星系中心的黑洞，距離地球約5500萬光年，質量為太陽的65億倍，而這次成功解析的則是位於銀河系中心的人馬座A星的黑洞照片。

影片來源：youtube/中央研究院Academia Sinica

中央研究院院長廖俊智表示，科學家對銀河系是否有黑洞存在一直有持續性的研究，2020年諾貝爾獎 得主因為利用銀河系裡面星球運動的軌跡見證中間星球就是黑洞，而今天公布的影像也直接證明科學家預測的黑洞的確存在。

廖俊智說，這次的黑洞比上次M87的黑洞離地球近2000倍、也小2000倍，但在銀河系已經是超大黑洞，但由於其質量小很多，所以成像難度高，也因為氣體在軌道周圍運轉速度較快，因此需要更高深的技術才能成像。

事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope, EHT）計畫2017年成立，是由夏威夷 次毫米波陣列（簡稱SMA）、智利的阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列（簡稱ALMA）、格陵蘭望遠鏡等多個無線電波望遠鏡組成的全球網路，目的在擷取第一張黑洞剪影圖像。

廖俊智強調，目前事件視界望遠鏡計畫共有13個成員，中央研究院是其中之一，這次的發現也見證台灣在全世界的科學發現中占有一席之地。