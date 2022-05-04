華視又出包 13天連6錯 蔡英文變蔡EE總統

華視新聞將蔡英文總統打成「蔡EE總統」，這已是近期第六次出錯。（圖：翻攝自爆料公社）

昨天是世界新聞自由日，華視新聞台再出包，將蔡英文 總統誤植成「蔡EE總統」，連續犯錯的編審將加重懲處；文化部和NCC合組專業小組今將赴華視查訪內控機制，避免再出錯。儘管華視狀況連連，但華視今天臨時董事會仍將選任新總經理，文化部也排定5月9日審查第七屆公廣董監事；不過，四位公廣董事上周聯名呼籲暫緩選任新總座，為新人事埋下變數。

華視新聞台13天出包六次，犯過烏龍跑馬燈、錯植蘇貞昌「總統」等低級錯誤，昨中午再度出包，將蔡英文總統打成「蔡EE」總統。文化部和NCC專業小組4月29日已聽取華視初步說明，今將實體查訪，了解跑馬、圖卡等作業流程、複審機制、資安等癥結。

華視昨表示，當值的彭姓編審審核文稿，卻誤將審核標示「E」加入正確標題，導致錯誤內容於午間新聞出現十秒鐘。由於該員是4月20日早上7時晨間新聞出錯的相關人士，將加重懲處；華視新聞於各時段將再加派編審，並向觀眾和蔡英文總統致上誠摯道歉。

知情人士說，該編審不是新人，通常確認審核文稿無誤就會在內部系統打上「E」編碼，兩位編審看完打上兩個「E」，不知為何剛好打在蔡英文總統的標題上，導致陰謀論四起。

華視新董事長鄭自隆上任後，華視連出兩包。鄭自隆昨說，「確實有點訝異」，他昨天下午特地前往新聞部打氣，他脫下棒球帽深深一鞠躬，並拿著「大聲公」對全體新聞部同仁說，在強大壓力下難免出錯，希望大家平常心處理，但新聞除了快，正確要擺第一，勉勵大家不能再出錯。

國民黨 主席朱立倫說，雙重標準已經重挫NCC信譽，不知道NCC委員還有無一絲學者的風骨與尊嚴？國民黨立委李貴敏質疑，這種不專業的錯誤實在太頻繁了，螺絲鬆到令人傻眼，NCC還想護航到底？

華視出包，連蔡總統官方臉書 也遭波及，不但有網友打趣留言「EE總統好」，還有網友用華視出包的截圖畫面洗版。