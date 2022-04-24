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未上學無就醫 消失的女童 17年前已死亡

台灣新聞組／台中24日電
台灣六歲以上孩童屆齡有強制入學機制，不過實際執行層面常流於形式。（本報資料照片）
台灣六歲以上孩童屆齡有強制入學機制，不過實際執行層面常流於形式。（本報資料照片）

國民義務教育前九年強迫入學，若學童未就學，可啟動強制機制介入，但台中市有一位陳姓女童2004年出生後，毫無就學、就醫紀錄，強迫入學機制也未發現。直到去年5月，戶政單位和警方聯手調查，戶籍資料裡的17歲少女，卻早在出生數月後就已經死亡。

檢警追查，女童出生不久即死亡，生母供稱噎奶致死，屍體被丟進垃圾車，去年拘提生母到案，本月依遺棄致死罪移送檢方偵辦。台中市民政局也發現，女童生母在女童死亡後，仍為她辦理出生登記，疑似有意隱瞞死亡事實。

在台灣，這類「消失的孩子」並不罕見，近十年來有多起案件發生。北市曾有遲未入學的女童，疑因餓死送醫才曝光；雲林縣曾發生夫妻殺害三名子女，又以其他年幼子女頂替兄姊的駭人聽聞案件。

全案曝光不是強迫入學機制所發現。原來戶政司每年都會函請戶政機關，調查15歲以上國民教育程度欄「空白」的異常者，台中市西屯區戶政所見陳童不只學歷一片空白，也無就醫紀錄，戶政人員以童為收件人，寄送教育程度調查註記通知單到戶籍地，郵件被退件，研判女童恐已死亡，報請檢察官指揮偵辦，這才意外追出案情。

台中市警局在去年7月初獲報，西屯區陳姓女童出生17年，都無入學紀錄，希望警方協查。辦案人員查訪，女童戶籍地在台中，由女童外婆居住，對於孫女的事，一問三不知，只有孫女出生時看過，已許久沒和女兒聯絡。女童舅舅也稱，姊姊已離家多年，在苗栗工作，不清楚狀況。

辦案人員再追，女童生母健保資料顯示住在新北市板橋區，已與另名男子成家，育有三名子女，埋伏蒐證，遲遲未見女童行蹤，認為生母涉有重嫌，去年8月拘提生母到案，生母涉嫌遺棄致死罪。

女童生母辯稱，女兒在出生四、五個月後，疑因噎奶夭折，當時年輕不知如何處理，以垃圾袋包裝後，棄置在新北市垃圾車裡。

台中市民政局釐清過程，女童在2004年在台北縣出生，當地醫院曾通報台中市戶政所，戶所2006年三度書面催促，才辦理出生登記。

民政局也發現，女童在國小一年級應入學卻未入學，里長訪查，女童生母指女童已在新北市某高中附設國小就讀，但當時未跨縣市向該校確認，才造成漏失。

戶政人員說，強迫入學機制行之有年，雖然總有小瑕疵，但任職30多年來，也是第一次遇到死亡長達17年才被發現的個案，「匪夷所思」。

教育 健保 檢察官

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