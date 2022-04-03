黑白集／停電公安問題諉過 別再甩鍋小動物

高雄東南水泥廠拆除工程因儲存槽倒塌，拉扯電線造成高壓電塔倒塌，導致供電異常。（記者劉學聖／攝影）

太魯閣號 事故周年前夕，正值清明連假返鄉尖峰，高雄市東南水泥廠拆除水泥儲槽工程施工不當壓倒高壓電塔，致高鐵、台鐵 運輸中斷，送給受衝擊的十幾萬旅客一個愚人節禮物。

高鐵最先斷電停駛，許多旅客的立即反應，這次是什麼動物惹禍？這不是愚人節笑話。三○三大停電，政府不是優先檢討缺電和電網靭性問題，而是逕推給鳥、蛇、松鼠和猴子；即將成為檢察總長的邢泰釗還稱不排除動物是被人刻意丟入，要求留意反社會分子藉機擾亂民心，著實讓人驚呆。

這次雙鐵斷電停駛，還沒找到代罪動物和反社會分子，高雄市政府先對廠商停工開罰，交通部也說求償到底。但東南水泥去年底才發生造成一死的拆塔事故，高雄市議員批評市府工安勞檢形同具文，才會連續發生有如「複製貼上」的工安事故。

而工地疏失釀成軌道意外，也幾乎是去年太魯閣號事故肇因的「複製貼上」；台灣鐵道暨國土規劃學會質問，這是與重大軌道事故錯身而過的嚴重意外，但交通部知道還有多少工地會危害乘客安全嗎？

接連的工安問題早已重創台灣的經濟、交通、民心，成為蔡政府的國安問題；但其根源分別在能源政策與安全文化。蔡政府和高市府可以繼續諉過，但愚人節已過，不需找動物或反社會分子了吧？