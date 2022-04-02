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太魯閣號事故周年 台鐵事故件數不減反增

台灣新聞組／台北2日電
去年4月2日台鐵太魯閣號事故造成49人死亡。（本報資料照片）
去年4月2日台鐵太魯閣號事故造成49人死亡。（本報資料照片）

太魯閣號事故慘釀49死、309傷，今滿一周年。本報系聯合報取得台鐵近兩年行車事故統計表，去年總事故件數共702件，較前年的632件，增加70件；即便一般行車事故43件，比2020年減少15件，重大事故仍增加三件，連行車異常數扣除天然災變件數後，比率仍增加3％。

對於台鐵大小事故不斷，交通部長王國材受訪時坦言「險象環生」、「很擔心哪一天又有大狀況發生」；台鐵局長杜微對於過去一年成果也不甚滿意。國家運輸安全調查委員會主委楊宏智則強調，最終事故調查報告將在4月底前對外公布，牽涉範圍很廣，會給社會大眾一個完整交代。台鐵今晚將舉行追思會，行政院長蘇貞昌也將親自出席。

2018年10月的普悠瑪號事故後，行政院對台鐵總體檢，羅列144項改善事件，但去年仍發生太魯閣號事故，但台鐵似乎也沒有記取「教訓」，大小事故不斷，加上數不清的虛驚事件令員工感到憂心。

攤開整年事故，先是去年4月間，中壢站自強號、新馬站區間車接連發生車底失火；再來5月間，成功站貨車調車擠壞轉轍器，導致列車出軌，台鐵成功站則是出現44公分斷軌，卻讓兩輛列車通過；12月時，宜蘭大里至新北福隆間，邊坡防護鋼軌樁斷落，砸中太魯閣號車頭。今年1月，枋寮車站又發生工程圍籬入侵路線，被EMU900型列車捲入車底等，件件令人怵目驚心。

台鐵強調，去年一般行車事故增加，是包含31件不可控因素（23件死傷事故、八件平交道事故）。若以去年6月實施安全改革精進作為，到今年2月來看，重大事故比前年同期降了百分之百，一般行車事故較同期降了12.82％，行車異常事件扣除天然災變也比同期降1.18％。

不過王國材坦言，對台鐵還是沒把握，所以組織、安全、營運必須要有更徹底的改造。杜微說，這一年台鐵很努力改革，但確實做得不夠，希望安全改革速度可以加快、加深，而這必須仰賴公司化治理，才能改頭換面。

不具名罹難者家屬說，迄今仍無法走出傷痛，如果台鐵不能痛改前非，就太可惡、太可悲也太可恨。

傷者家屬代表唐先生說，希望交通部和行政院拿出誠意，由第三方監督單位來主導台鐵改革；同時導入懲罰性手段。此外，碰到國殤級災難，傷者權益主張相對弱勢，像是這一年僅針對傷者開了六次相關會議，普悠瑪號事故至少開了十三次，傷者照護應被重視。

罹難家屬自救團體「太魯閣的眼淚」委任律師陳孟秀說，家屬不是軌道專家，卻是重要的倡議者，除了安全改革，也希望台鐵成為有好的營運KPI、健康的組織，才不會再出現像太魯閣號事故如此離譜的事件。

台鐵 太魯閣號

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