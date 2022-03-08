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俄烏戰爭爆發…朝野立委籲役期至少1年 女性納後備戰力

台灣新聞組／台北8日電

俄烏戰爭爆發後，台灣是否恢復徵兵再度引發討論，朝野立委近期都主張役期可討論，國民黨立委吳斯懷表示，役期至少延長到一年才有效果，否則後備戰力都是空的；時力立委邱顯智、王婉諭則呼籲，女性也可納入多元化後備戰力。

中國時報報導，民進黨立委羅致政指出，台灣採「徵募並行」，並未廢掉徵兵，只是縮短到四個月，在俄烏戰爭的時間點討論是否適度加長役期，應是較正面的態度；吳斯懷也說，四個月軍事訓練役，什麼都還沒學會就退伍，役期至少延長到一年才有效果，否則後備戰力都是空的。

民眾黨立委張其祿認為，世界各國義務役的役期，台灣最短，只要台灣民眾清楚有全民國防的心理準備，調整役期可以談；真要全民國防，女性也不是不可以；時力立委邱顯智、王婉諭呼籲徵兵制役期延長為一年，國防部應全面改革軍事訓練、教召訓練內容，女性也納入多元化後備戰力。

據報導，民進黨前立委郭正亮指出，南韓、以色列與台灣都面臨嚴峻的安全挑戰，而新加坡旁邊沒有中國卻採徵兵制，民進黨若怕得罪年輕人不恢復徵兵，就不要吹牛、整天喊抗中保台。

民進黨 吳斯懷 新加坡

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