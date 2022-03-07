穩定供電頻跳票 業者怨怎麼做生意

三○三大停電當天，基隆市仁愛市場有攤販點蠟燭繼續營業。（本報資料照片）

「政府每次停電都會找各種的理由，都說不是缺電問題，但我們沒電用是事實，時不時的就要擔憂停電，要怎麼好好做生意，不是前幾天才說穩定供電沒問題嗎？」三○三全台大停電過後，許多業者忍不住抱怨，保證穩定供電又做不到，電費打折根本彌補不了損失。

不少業者直言，近幾年來大停電就有好幾次，更不要說小規模的跳電更頻繁，大家關注的是電子業、製造業的產業損失，但實際上影響更大的，還有飯店、餐廳、百貨、超市等民生產業。

三○三大停電當天，不少百貨公司直到下午才能正常營業，許多餐廳開在百貨賣場，中午餐期的生意直接泡湯，更有些飯店停電，對房客造成許多的不便；超市與餐飲業者則說，沒電了，在冰箱、冷凍櫃的食材、商品，常常因為保鮮問題而報廢，這種「意外」還會不定期發生，根本無法提早準備。

「電費打折跟損失完全不成比例，我們寧願不要這種補償，只要別停電，安穩的做生意。」餐飲業者說，每次停電之後，看到政府不停地找理由說不是缺電，但對業者跟民眾而言，沒電就是沒電，看到這些辯解感覺就像是在玩文字遊戲，心裡只會更氣憤。

更有業者透露，事實上，近兩年每到夏天，跳電的情形並不算罕見，台電都說是變電箱出問題，停電時間從數分鐘到數小時都有，現在可怕的不是短暫停電，而是不知道何時會有缺電、限電，甚至分區供電的狀況出現，「處在這種不安定感中，真的很難做生意。」