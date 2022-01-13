我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：經濟、疫情因素 拜登支持率跌至33%新低

美國飆到「40年來最高」的7%通膨率…代表什麼？

中油不讓步 三接外推環差還是沒過關

記者吳姿賢、黃有容／台北13日電
中油三接外推環差二次初審會議，環委仍擔憂外推方案淤沙衝擊藻礁，要求補件再審。(本報資料照片)
中油三接外推環差二次初審會議，環委仍擔憂外推方案淤沙衝擊藻礁，要求補件再審。(本報資料照片)

珍愛藻礁公投未過關，但中油觀塘第三天然氣接收站（三接）外推案爭議持續延燒。該案昨進行環境影響差異分析第二次初審，因上次初審有環評委員擔憂北海堤棧橋恐會壓到藻礁，但中油昨仍堅持留下北海堤棧橋，稱「外推方案已是調整極限」。環評委員認為，北海堤突堤效應可能導致大潭藻礁鄰近的觀新藻礁出現淤沙，決議補正再審。

最後閉門會議，部分委員認為中油應提出大潭藻礁、觀新藻礁完整淤沙模擬分析，再做一次小組審查才能仔細評估；兩名中油委外學者卻突衝進會議室試圖解釋，場面一度混亂，經濟部次長曾文生更強勢主導議題，甚至自行建議淤沙報告可直接在環評大會審查，但未說動環評委員。

昨環差初審是環團與蔡政府在公投結束後首次攻防，被視為「藻礁保育延續戰」。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政要求，經濟部、中油應信守「不浚挖、不造地、不破壞生態」承諾，未來也不應提出三接二期計畫。

針對環評委員憂慮北海堤棧橋恐壓到藻礁，中油表示，鑽孔岩芯後未在北海堤發現藻礁與珊瑚礁岩，現在的「外推方案是調整極限」，已臨近工業港邊界，棧橋沒有再延伸的可行性，若不確定因素增加將影響供氣期程。

環評委員張學文說，北海堤建立後，西南潮流速度變小，可能造成大面積的突堤效應，進而影響觀新藻礁生態，應加強積沙影響分析。環評委員范光龍也說，中油防止油汙擴散能力需要加強，三接外推增加台幣100多億元經費，必須更專業監督環境，才對得起納稅人荷包。

最終環評委員決議補正再審，中油應補充觀新藻礁、大潭藻礁的淤沙模擬分析，包括是否對藻礁及珊瑚有加劇影響、補充船舶廢汙水排放影響評估、強化海洋汙染預防能量等。中油表示，這些都已有完整調查與模擬資料，種種調查方式都證明不會有突堤效應，會盡快補件。

另外，中油預算書仍編列三接二期預算，遭質疑外推後會繼續擴建並衝擊當地生態。曾文生說，最初就有評估這筆預算，接下來會重新計畫，以不影響藻礁生態的方向發展。

藻礁 預算 公投

上一則

女乘客遭襲臀求救列車長因交班遭拒 台鐵致歉究責

下一則

國家文藝獎藝術家撒古流疑涉性侵 止步威尼斯雙年展

延伸閱讀

百人砸百萬作弊 搶國營鐵飯碗 犯罪集團5年撈上億

百人砸百萬作弊 搶國營鐵飯碗 犯罪集團5年撈上億
董事反彈 中油8000萬捐高市動物園生變

董事反彈 中油8000萬捐高市動物園生變
高雄辦台灣燈會 再爆想揩中油8000萬

高雄辦台灣燈會 再爆想揩中油8000萬
高雄市府改建動物園 發函台電、中油、中鋼3國企要錢

高雄市府改建動物園 發函台電、中油、中鋼3國企要錢

熱門新聞

龐建國曾任馬英九政府時期的海基會副秘書長，圖為2019年1月22日資料照片。（本報資料照片／記者陳正興攝影）

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

2022-01-10 22:56
民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
台灣大學4日傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治，證實是網紅「木子小姐」。(取材自Instagram)

台網紅「木子小姐」假輕生卻成真 室友批台大最後稻草

2022-01-05 20:03
臉書近日出現以「證嚴法師」為名稱的帳號。（截圖自臉書）

臉書「證嚴法師」名句 吸引網友反諷留言 慈濟回應了

2022-01-07 19:54
台中立委補選揭曉，民進黨候選人林靜儀(中)晚間6點多上台宣布當選。記者黃仲裕／攝影

林靜儀橫掃8萬多票當選立委 喊話顏寬恒跟上民主轉型浪潮

2022-01-09 06:18
國民黨前立委龐建國。（本報資料照片）

龐建國遺體被鄰居發現 妻子聽到「砰」才知他墜樓

2022-01-10 23:33

超人氣

更多 >
佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染
N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定

N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定
CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂
美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁

美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁