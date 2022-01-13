中油不讓步 三接外推環差還是沒過關

中油三接外推環差二次初審會議，環委仍擔憂外推方案淤沙衝擊藻礁，要求補件再審。(本報資料照片)

珍愛藻礁公投 未過關，但中油觀塘第三天然氣接收站（三接）外推案爭議持續延燒。該案昨進行環境影響差異分析第二次初審，因上次初審有環評委員擔憂北海堤棧橋恐會壓到藻礁，但中油昨仍堅持留下北海堤棧橋，稱「外推方案已是調整極限」。環評委員認為，北海堤突堤效應可能導致大潭藻礁鄰近的觀新藻礁出現淤沙，決議補正再審。

最後閉門會議，部分委員認為中油應提出大潭藻礁、觀新藻礁完整淤沙模擬分析，再做一次小組審查才能仔細評估；兩名中油委外學者卻突衝進會議室試圖解釋，場面一度混亂，經濟部次長曾文生更強勢主導議題，甚至自行建議淤沙報告可直接在環評大會審查，但未說動環評委員。

昨環差初審是環團與蔡政府在公投結束後首次攻防，被視為「藻礁保育延續戰」。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政要求，經濟部、中油應信守「不浚挖、不造地、不破壞生態」承諾，未來也不應提出三接二期計畫。

針對環評委員憂慮北海堤棧橋恐壓到藻礁，中油表示，鑽孔岩芯後未在北海堤發現藻礁與珊瑚礁岩，現在的「外推方案是調整極限」，已臨近工業港邊界，棧橋沒有再延伸的可行性，若不確定因素增加將影響供氣期程。

環評委員張學文說，北海堤建立後，西南潮流速度變小，可能造成大面積的突堤效應，進而影響觀新藻礁生態，應加強積沙影響分析。環評委員范光龍也說，中油防止油汙擴散能力需要加強，三接外推增加台幣100多億元經費，必須更專業監督環境，才對得起納稅人荷包。

最終環評委員決議補正再審，中油應補充觀新藻礁、大潭藻礁的淤沙模擬分析，包括是否對藻礁及珊瑚有加劇影響、補充船舶廢汙水排放影響評估、強化海洋汙染預防能量等。中油表示，這些都已有完整調查與模擬資料，種種調查方式都證明不會有突堤效應，會盡快補件。

另外，中油預算 書仍編列三接二期預算，遭質疑外推後會繼續擴建並衝擊當地生態。曾文生說，最初就有評估這筆預算，接下來會重新計畫，以不影響藻礁生態的方向發展。