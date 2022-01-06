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球星譚傑龍不雅影片案 UBA前經紀人恐嚇威脅對話曝光

記者賴佩璇／台北6日電
台灣職籃聯盟「台新夢想家」譚傑龍等球星，遭釣魚側錄情色不雅影片後，遭恐嚇取財或要求交付原味束褲。台北地檢署調查後，今依恐嚇取財等罪起訴前UBA經紀人劉維霖。(本報資料照片)
台灣職籃聯盟「台新夢想家」譚傑龍等球星，遭釣魚側錄情色不雅影片後，遭恐嚇取財或要求交付原味束褲。台北地檢署調查後，今依恐嚇取財等罪起訴前UBA經紀人劉維霖。(本報資料照片)

台灣職籃聯盟「台新夢想家」譚傑龍等球星，遭釣魚側錄情色不雅影片後，遭恐嚇取財或要求交付原味束褲。台北地檢署調查後，今依恐嚇取財、詐欺取財、散布猥褻物、妨害秘密、兒少性剝削防制條例等罪起訴UBA前經紀人劉維霖。

檢方調查，余啟豪在境外IP架設經營色情網站，側錄的不雅影片流入該網站後，他再以收費方式供會員觀賞牟利；劉維霖從余男的色情網站下載多名球星的不雅影片，利用通訊軟體向當事球星恐嚇、暗示要錢，或同意和他約會、給他球衣球褲等「福利」。

劉維霖於2020年11月取得10名球星自拍的不雅影片後，便將影片外流給Instagram友人等人，甚至將影片傳給被害球星，佯稱能協助將影片從「specsaddicted」及「tumblrland」等兩色情網站下架，並暗示自己在媒體圈有影響力，恐嚇索討束褲及襪子等貼身衣物。

檢方查出，劉維霖代稱「阿國」在Line暱稱是「Happy Fun」，將A男及其他被害人的猥褻照片及影片傳送給A男球星，並恫稱：「我就說我是大戶，這個可以賺錢」、「我都幫你把危機處理先預設好了」。

還說：「我先處理一下立委那邊的事情就是你被拍的影片的事情，球星被拍，現在被害人超過20多個」等語，讓A男心生畏懼，但尚未交付任何物品。

檢方追查，劉維霖以臉書暱稱「W Liu」，將A男及其他球星的不雅影片傳給C男球星，並向C男恐嚇說：「我處理你聽我的就好拿幾件二手束褲跟原味襪來，其他交給我處理。」

「我的意思是要他們不在外流，因為以我影片大戶來說，至少可以做到這樣，至少我影片收集量可以算前幾名的，換片都會找我，那些只是手段，拿人手軟」等恐嚇字眼。

此外，劉維霖向協助C男處理不雅影片的高姓男子佯稱：「因為我算影片大戶，我可以要求他們那些比較大換片的不要再流出去」、「我相信你不知道我的來歷，我連在媒體圈都有在處理了，之前SBL球員影片要被爆出來我也壓下來了，我只能說我用的是手段跟他們談」等語。

釣魚 臉書 福利

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