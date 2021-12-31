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違男女分際？金防部政戰主任遭拔官

台灣新聞組╱台北31日電
前陸軍金防部政戰主任劉強華。(取材自金門縣政府官網)
前陸軍金防部政戰主任劉強華。(取材自金門縣政府官網)

陸軍司令部證實，金門防衛指揮部政戰主任劉強華少將因案接受調查，昨日遭調回台灣改任司令部委員職。至於因何案情接受調查，陸軍表示全案仍在調查中，不便說明。

本報系聯合報引述菱傳媒報導，金門防衛指揮部政戰主任劉強華少將遭人檢舉與中國大陸人士「不當接觸」，國防部昨秘密下令將劉強華將由金防部帶回，並降調陸軍司令部委員一職，接受保防部門繼續調查。

媒體報導引述不具名的人士指出，目前外傳是劉強華因為負責金門地區的民事工作，常常與當地的民意代表、士紳接觸，往往席間也會有大陸人士與會，依據國防部規定，只要與大陸人士接觸，都必須填寫忠誠資料，但劉未據實回報，因而遭到檢控。

另據中國時報報導，劉強華原被看好軍旅生涯可更上層樓，因涉及「違反營外男女分際」醜聞，觸犯「天條」，前天遭國防部火速撤職。軍方說，全案是陸軍主動察覺調查。

金門縣政府和當地鄉鎮長對劉強華的評價不錯，凡涉及民事業務，無論大型廟會、軍機載送民眾後送就醫等等，劉都以「軍民一家」立場，想方設法協助。劉強華出事，金門地方人士非常震驚，認為他做事講求規矩，與地方往來吃飯每次都先再三詢問，稍有不妥就不出席，如今卻傳出違反營外「男女分際」，讓人深感意外。

國民黨前金門縣黨部主委林芳旋任後備司令部北區指揮官時，劉係其下屬的花蓮後指部處長，在老長官的眼中，是忠厚、老實，做事一板一眼的人，對其突遭撤職調查十分訝異，直說應該不會那麼嚴重才對。

依軍中不成文的規矩，高階將領碰女色或發生男女不當關係、違反兩性營規，就是觸犯「天條」，沒有第二條路，只能結束軍旅生涯。

國防部 國民黨

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