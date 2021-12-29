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黑白集／忙著降酒稅 忘了懲酒駕

黑白集
高雄發生酒駕害命悲劇，高雄市長陳其邁等官員分赴長庚、大同醫院探視傷者，家屬要求嚴懲酒駕者，別再有下個受害家庭。（圖：高雄市政府提供）
高雄發生酒駕害命悲劇，高雄市長陳其邁等官員分赴長庚、大同醫院探視傷者，家屬要求嚴懲酒駕者，別再有下個受害家庭。（圖：高雄市政府提供）

高雄酒駕累犯撞毀四口家庭，市長陳其邁再度演出震怒秀，籲請中央修法嚴懲，還讓嫌犯上腳鐐示眾。但吃瓜群眾嫌他矯情，立馬掀底：市長座車上月就被酒駕擦撞，但因次日總統要宣布「藻礁已存」，暖男怕壞事不敢聲張嚴辦，真是害人不淺。

陳其邁說酒駕人神共憤，純屬黑色笑話。他任副閣揆時，酒駕連續奪命，蘇揆指示修法，卻又坐任綠委「為民請命」，將法務部和藍委提案七折八扣，包括殺人罪論處、扣車吊照及連坐罰全數殘壘。當時暖男不吭聲，如今好意思喊修法？

綠委聲稱酒駕「零容忍」，卻指嚴懲會讓民眾不便，到底是啥邏輯？今年六都酒駕致死人數排行榜綠光閃閃，高雄、台南、桃園同居榜首，從總統府到地方，有酒駕前科的官員民代族繁不及備載，連國會黨鞭老柯之子都是累犯。難怪網民酸評，綠委踢假球是怕傷到自己人。

民進黨對酒駕消極以對，卻對高價酒興味盎然。前年，一邊阻撓酒駕修法，一邊以加入ＣＰＴＰＰ為由運作清酒稅率折半。今年趁著疫亂，林楚茵獨厚法國香檳，以促進台法關係名義提案關稅減半。

諷刺的是，江啟臣半年前重提「酒駕沒入車輛」，被綠委嘲諷即興式修法；而香檳降稅卻搭上直通車，等待協商闖關。民主一進步，人命竟不如醇酒。

藻礁 江啟臣 民進黨

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