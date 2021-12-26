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台物價漲不停 防堵哄抬首波查餐飲業

記者程士華、黃有容／台北26日電
行政院「物價聯合稽查小組」展開實地稽查，首波稽查對象以餐飲業為主。（記者林伯東／攝影）
行政院「物價聯合稽查小組」展開實地稽查，首波稽查對象以餐飲業為主。（記者林伯東／攝影）

台灣物價漲不停，行政院「物價聯合稽查小組」上周正式展開實地稽查，經濟部昨指出，首波稽查對象以餐飲業為主，目標為近期傳出漲價連鎖火鍋店、速食店、特色料理餐廳等品牌業者，據了解，昨由法務部帶頭發動稽查六家業者，地點分布在台北市、新北市、台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市等地區。

近期民生餐飲漲價頻傳，為防堵不肖業者藉機哄抬物價、違法囤積或聯合壟斷，行政院指示法務部成立跨部會「物價聯合稽查小組」，小組成員除經濟部外，還有公平會、農委會、財政部、消保處等，今年12月10日成立後，便密切關注物價波動。

稽查小組昨上午10時全台同步展開稽查行動，在下午3時告一段落，稽查相關業者包括總公司及其分店，要求業者說明具體漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及提供相關佐證資料，亦現場稽查漲價情形。

在本次稽查取得相關資料後，稽查小組還會針對業者漲價合理性，向上溯源查明中、上游供應商有無恣意哄抬價格、囤積不應市銷售等情事。

經濟部表示，若查證發現業者涉有聯合行為、廣告不實，甚至是意圖抬高交易價格、囤積物品等情形，將依法速查嚴辦，交由公平會或檢調機關處理。

財政部

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