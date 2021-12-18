李靚蕾5年拚3胎 淚述「不是備孕就是懷孕」

王力宏2013年11月27日在臉書公布喜訊，透露將與圈外人李靚蕾「共度未來」，沒想到8年後兩人出現毀滅性離婚。（圖／取材自王力宏臉書）

李靚蕾 17日發了毀滅性長文一一撕開王力宏 的面具，由於當初她在5年內連生3胎，就被不少網友質疑是在趕進度，相當傷身，李靚蕾昨晚在文中也提到：「我們結婚大部分時間，我不是在備孕、懷孕，就是在產後哺乳育兒。」簡單幾個字道出無限辛酸，多數網友更心疼她成為「生產機器」，網路上猛酸王「怎麼有這麼自私冷漠的人」。

李靚蕾說踏入婚姻的時候，以為和王力宏就是一輩子的一家人，「所以我全心全意地為我們的家庭付出我的所有。因為你比我大十歲又很希望有很多孩子，一胎接一胎不停的催生，所以我放棄工作和自己個人的人生，一切以你和孩子為中心。」

李靚蕾提到，育兒過程中身心都經歷了很多變化大部分，都是自己獨自面對的。她自己也喜歡孩子，也是自己要答應生的，但如果當初知道，生完這三個孩子你就會因為想過「單身」的生活 ，王力宏會離開我們家，會需要自己過著偽單親的日子帶大三個孩子，當初就不會答應結婚。李靚蕾說王力宏也很清楚知道，「我從小到大最大的夢想就是組建一個和諧的家庭」讓孩子能在一個完整有愛的家庭長大。但自己從沒有後悔，因為三個孩子是my everything，是上帝最大的恩典。

此外，李靚蕾更說「結婚以來，除了孩子的費用，根本沒有用到王力宏的錢」，而自己長期更遭到婆家冷暴力，甚至簽下不合理的婚姻協定。

網友也翻出王力宏過去錄製「魯豫有約」的片段，當時主持人魯豫問他為愛做過最瘋狂的事，王力宏回答「結婚就是滿瘋狂的事啊！但是生孩子也是很瘋狂的事情！」，表示孩子出生的那一刻，人生當中所有擁有的情緒，緊張、害怕、興奮都在那一刻、那一天湧上，在產房直喊「好累，我好累」，被主持人吐槽「感覺是你生的似」。

魯豫與王力宏分享她和李靚蕾提到產後恢復良好，李靚蕾告訴她「她說沒有，她說我特別生完老二之後，我覺得我的五臟六腑的位置都不對了」，聞言王力宏笑著點頭，只說「這個我沒辦法體會，但是身為爸爸，她可能也沒辦法體會」；對照李靚蕾長文提到婚後不是備孕、懷孕、就是哺乳育兒，5年生三胎又得「偽單親」，網猛酸：「終於能說了，王力宏，非常典型的表演型人格」、「真的火大」、「拳頭硬了」。