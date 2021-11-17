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7女裸身只用白布遮 華南期「清涼照桌曆」驚動台金管會

記者葉憶如／台北即時報導
華南金控旗下華南期貨傳出送客戶2022年新桌曆，竟以女員工清涼照與寫真婚紗風當封面，引發外界評價二極，今日也驚動金管會表示要進行了解。(取材自華南金)
華南金控旗下華南期貨傳出送客戶2022年新桌曆，竟以女員工清涼照與寫真婚紗風當封面，引發外界評價二極，今日也驚動金管會表示要進行了解。(取材自華南金)

華南金控旗下華南期貨送客戶2022年新桌曆竟用員工「清涼照」，由於封面七位美女照，看似裸身，身上只用一片白布遮住重點部位，引發外界評價二極。此事也驚動金管會，上午證期局局長張振山參與立法院財政委員會前被詢問看法，他尷尬回應「早上才瞄到（這份桌曆）」，要回去了解一下到底怎麼回事，了解狀況如何，若有一些問題會要求修正調整。至於是否會要求華南期貨不能發送這份桌曆，張振山說，基本上這是商業行業，但是「商業行為也要符合社會的期許，這是必要的」

華南期每年都會推出自己培養的美女行員拍桌曆照，不過去年走的是健康運動風，今年卻走向清涼路線及婚紗照唯美寫真，昨日在金融圈引發騷動，其中有些照片看似只用一塊白布遮住重點部位，有些是裸露下半身走「下衣消失風」露出蜜長腿，尺度頗高，跟金融機構一般強調專業顧問形象大不相同，有些金融同業大嘆「金融業競爭太激烈」，昨天也有大量詢問電話湧入華南金希望留一份存底，但也引發批評擺女員工清涼照有「物化女性」之嫌。

雖然員工清涼桌曆有掛上華南金控字樣，不過據了解，此桌曆是由華南金孫公司華南期貨自行印製出版，照片並未呈報金控集團總公司做篩選，昨天流傳的清涼寫真桌曆傳聞是由印刷廠流出，尚未確定是官方版本，也讓華南金總部為難。此事今天也驚動主管機關金管會，證期局官員表示要回去了解一下，該商業行為是否符合社會期待，妥不妥適。

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