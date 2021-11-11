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柏楊《醜陋的中國人》遺孀拒教材收錄 2024停止發行

台灣新聞組／台北11日電
柏楊妻子張香華。（本報資料照片）
柏楊妻子張香華。（本報資料照片）

知名作家柏楊去年百歲冥誕時，其遺孀張香華在兩岸積極推動《柏楊版資治通鑑》出版，但近日張香華拒絕將柏楊著作《醜陋的中國人》摘文選入國一國文教材，並直言台灣教育和新課綱「去中國化」是一大原因；同時，她也正式向兩岸出版商聲明：「依柏楊生前交代，將永遠停止發行《醜陋的中國人》」。

中國時報報導，張香華指出，「當初柏楊於1984年發表演講時，主要針對的演講對象是成年人，對於一個還沒建立起民族自信的國一學生而言，並不適合。

張香華是作家，並曾長年任教於建中、北一女等校，她表示，不同意授權現在的教科書摘錄柏楊《醜陋的中國人》的一大原因，是無法苟同現在台灣教育和新課綱「去中國化」甚至「反中」，她尤其痛指如今的國文、歷史教材刪減文言文，以「東亞史」觀點取代「中國史」，根本是執政者「去中國化」的教學策略，認為收錄《醜陋的中國人》其心可議，擔心「利用其書名來辱華」，因此自2016年持續收到教科書授權邀請，她一律拒絕。

除此之外，張香華更「自己禁自己的書」，表示《醜陋的中國人》與台灣、中國大陸出版社的合約2024年到期後，不再發行此書，她表示：「柏楊生前一再交代，當大陸文明進步了，就要廢除這本書發行」。張香華認為，當大陸已做到扶貧，有飯吃，有廁所上，台灣卻一路去中國化之際，未來對柏楊作品的關注，不妨放在他的歷史、通鑑上。

據報導，《醜陋的中國人》是柏楊在各種公開場合演講的講稿集結合成的，在此作中將中國文化比擬為「醬缸」，而柏楊於海外發表的文章與演講都著重於中國人的醜陋面與劣根性，至今出版發行至少500萬冊，盜版更是不計其數。

大陸當代作家馮驥才曾表示，自己在美國各大學訪問時，所遇到的華人幾乎都會提起柏楊，他所批判的醬缸文化、官場文化，對一代人的啟蒙影響甚深。儘管此書兩岸版稅可觀，但張香華堅持遵照柏楊遺志，認為此時談「醜陋的中國人」已弊多於利，仍決定「自己禁掉自己的書」。

柏楊著作《醜陋的中國人》。（取材自臉書）
柏楊著作《醜陋的中國人》。（取材自臉書）

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