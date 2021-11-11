男大生擦撞瑪莎拉蒂遭毆昏迷…媒體曝光 警才拘提3嫌

台中市宋姓男大生（黑衣）開車擦撞瑪莎拉蒂跑車，張姓（白衣）男乘客等涉嫌拖他下車毆打到昏迷，住進加護病房。（圖：讀者提供）

宋姓男大學生7日凌晨在台中市開車擦撞瑪莎拉蒂跑車，跑車上張姓男子等三名年輕人下車理論，涉嫌將宋拖下車毆打到昏迷；警方帶回張等三人依傷害罪嫌偵詢後請回，因全案經媒體曝光、市長盧秀燕鞠躬道歉，台中市警方昨天緊急拘提三人到案，認定三人涉殺人未遂，有逃亡、串滅證之虞，向台中地院聲請羈押。

3嫌涉殺人未遂 檢聲押

據了解，張姓男子發現媒體報導後就萌生逃亡念頭，後來在律師、警方勸說下出面；他稱，當時有喝酒，一時衝動下車「釘孤枝」（台語：單挑），只有他動手，沒注意下手力道，十分後悔。張的同車友人李姓、陳姓男子都否認動手，聲稱僅在旁觀看。

警方調查，18歲宋男本月7日凌晨零時許駕駛休旅 車載四名友人，不慎擦撞李姓男子（25歲）駕駛的瑪莎拉蒂車「海神」跑車。兩車均受損，李與車上乘客陳姓男子（19歲）、張姓男子（23歲）下車理論，並將宋拖下車。

張男持球棒恐嚇「不要報警」，隨即出拳毆打宋的頭部，李、陳則涉嫌拉住宋控制行動。宋被打趴在地，張又出腳踢頭，張等人還找來兩輛車的友人趕到助勢，宋的友人則嚇傻而不敢下車。

來源：聯合影音網

警方獲報趕抵，宋已被打到昏迷，送醫急救，因腦血腫、腦震盪，搶救後轉加護病房治療。中市警六分局則帶回張、李、陳調查，因認定屬告訴乃論的傷害罪、偵詢請回。

不料，媒體報導後引發社會譁然，警方前天改依殺人未遂、妨害秩序罪嫌函送，但台中市長盧秀燕認為施暴行為惡劣，親到醫院向宋的母親道歉，也要求警方詳查「誰替他們撐腰」。警方昨天緊急向檢察官 聲請拘票拘提三人到案，依殺人未遂、恐嚇、妨害秩序罪嫌移送，並陸續通知在場助勢者究辦。

張曾拿鐵板凳毆同袍

警方調查，張等三人未被註記幫派 身分，但素行不良。張兩年前在成功嶺當兵時，不滿洪姓同袍屢次在行軍時落隊，口角後在營區拿鐵板凳毆打對方頭部致撕裂傷，還嗆聲「今天打完還有下次」，被法院判拘役65天，得易科罰金；李、陳也有毀損、妨害秩序紀錄。

據調查，瑪莎拉蒂登記在張的母親名下，張家在彰化開食品工廠，李、陳家中分別開工廠、賣濾水器，三人沒有穩定工作。