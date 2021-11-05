新聞眼／防疫模範生 回家過年卻好難

指揮中心指揮官陳時曾說「春節防疫的目標就是讓大家安心回家」，卻因檢疫旅館不足改要民眾「分流回家」。（本報資料照片）

世界各國逐漸從「清零」轉向「與病毒共存」防疫 策略後，台灣 因疫苗採購政策失當、疫苗覆蓋率不足，始終在「共存」與「清零」間游移，眼見農曆過年返鄉潮將屆，檢疫旅館 量能顯然不夠，只好採「10＋4」檢疫折衷措施。政府無法讓國人安心便捷返鄉，還可能被譏諷「怎麼不當個聰明返鄉人」，這樣還配當防疫模範生嗎？

早在今年9月底就不斷討論春節返鄉措施，指揮中心指揮官陳時中一句「春節防疫的目標就是讓大家安心回家」，似乎出現零居檢的可能性。可是，指揮中心11月1日宣布「10＋4」檢疫措施，不但讓檢疫旅館訂房大亂，「分流返鄉」的建議更瞬間炸鍋。

指揮中心說，中央正積極爭取防疫旅館數量，但又沒辦法保證讓所有人訂得到房，兩手一攤，反求民眾「改票」或「分流回家」。明明今年初，台灣就已迎戰過一次疫情之下的春節返鄉潮，如今又發生相同亂象，指揮中心經常掛在嘴邊的「超前部署」，早已成為垃圾堆中不該奢求的回憶。

指揮中心的部署不足，讓網路上隨處可見求救文，求出讓防疫旅館、求救檢疫安置地點，許多人為求一房檢疫，就算家住北部，但「只要有空房，住哪裡都可以」，僅盼防疫旅館能釋出一房鑰匙，讓他們度過十天檢疫期。

這段時間，有人打了好幾天的旅館電話，統統客滿，當有人分享訂到一晚高達8000元台幣（約287美元）的防疫旅館，換來一片「好幸運」的稱讚，被世界各國稱讚為防疫模範生的台灣，到底發生了什麼事？

疫苗問世一年多，各國陸續依照疫苗接種情況以及國家風險調整檢疫措施，唯獨台灣還拒人千里之外，持續採取「鎖國泡泡」攻略法。經過一年多，指揮中心的防疫思維，不但沒有邁步向前，仍舊走得心驚膽戰。

有多家庭被迫分隔兩地，甚至兩年內未返台將面臨遷出戶口、喪失健保及投票權，台灣人配合防疫這麼久，戴口罩、打疫苗，卻連一家人想好好過年都這麼難，政府安心返鄉的口號打得響亮，到頭來也只是張空頭支票。