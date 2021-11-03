5度任APEC代表 張忠謀拚台入CPTPP

蔡英文總統（中）2日宣布台積電創辦人張忠謀（左）代表出席今年APEC會議，張忠謀夫人張淑芬（右）也一同出席。(記者胡經周／攝影)

亞太經濟合作會議（APEC ）將於11月12日舉行線上峰會，今年由紐西蘭主辦，蔡英文總統昨天在總統府宣布由台積電創辦人張忠謀擔任領袖會議代表，這也是張忠謀第五度代表蔡總統與會。蔡總統表示，將請張忠謀藉由這次會議，爭取更多APEC成員支持台灣 加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。

蔡總統表示，感謝張忠謀再一次接下重任，台灣已經在今年9月申請加入CPTPP，台灣的加入將可促進成員之間的產業連結，強化區域經濟安全，因此要請張忠謀藉由這次會議，爭取更多APEC成員支持；張忠謀非常關心後疫情時代的邊境管制鬆綁，而最重要的關鍵是疫苗，她也非常同意，因此呼籲APEC應該做出努力，讓各國以更公平、迅速的方式，取得安全、有效的疫苗。

蔡總統也說，今年是台灣加入APEC30周年，面對當前情勢，台灣更希望貢獻一己之力，站穩腳步繼續向前邁進，張忠謀一定能清楚傳達台灣對貢獻區域發展的意願，並為台灣爭取更多合作空間及發光發熱的機會。

此外，中國大陸今年陸續禁止台灣鳳梨、釋迦、蓮霧輸入，台灣向世界貿易組織（WTO ）申訴，WTO今將納入食品安全檢驗與動植物防疫檢疫委員會（SPS）例會議程討論，雙方代表都可陳述意見。農委會主委陳吉仲昨說，台灣已準備好相關資料；但學者認為例會只是討論性質，效果恐有限。

農委會國際處長林家榮表示，今天例會若無法解決，就會進入下一階段爭端解決小組會議（DSM）；若需要WTO秘書長伊衛拉協助，也會出面調停。

但台大農經系教授徐世勳說，例會討論非進入解決爭端機制，也無所謂輸贏，各國防檢疫依舊「各唱各的調」。

中經院區域發展研究中心主任劉大年則指出，告別人之前，也要想想自己也對中國大陸設下的特別限制是否符合WTO規定。