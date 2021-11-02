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蔡英文提英檢代學測 師長怒批：有錢才能升學

記者潘乃欣／台北2日電

蔡英文總統拋出以英檢取代英文升學考，教育部長潘文忠昨也允諾評估可行性；但高中端與大學端都認為，英檢由民間單位主辦，客觀性有待評估，且報名費用高昂，總統的提議不太可行，呼籲教育部務實一點，完善既有的四個升大學管道。

立委萬美玲說，教育部敲定考招新制，結果被總統打耳光，有些難看。她贊同蔡英文「取消一試定終身」的主張，但教育部未來若改制，務必完善相關配套再上路，現在全民英檢、多益等英檢報名費動輒1500、1600元，若讓這類檢定牽動升學，「弱勢孩子怎辦？」

全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉也說，若以英檢取代學測、分科測驗，只剩有錢人能升學，加深家長、教師對考招制度的疑惑。

清華大學副校長戴念華說，坊間英檢由商業單位辦理，測驗客觀性將受到挑戰，若真的要納為升學的一環，「取得社會公信力」是首要要件。納入後還要考量諸多細節，比如檢定分數如何換算成升學考試分數，以及英文以外的科目是否跟著檢定化等。

面對質疑，潘文忠說明年考招新制絕對不會改變，將照四年前公布的內容實施，考生也都已依此方式準備。至於後年是否改採總統提議的檢定，需要由大學招聯會做更細緻的規畫，後續會做相關評估規畫。大學招聯會昨晚說，有關總統建議，他們將參酌教育部意見，並審慎研議。

教育部 升學考試 蔡英文

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