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王健壯質疑邢泰釗急跳三中案戰場 高檢署聲明撰文不實

記者王宏舜／台北1日電
台灣高等檢察署檢察長邢泰釗。(記者王宏舜／攝影)
台灣高等檢察署檢察長邢泰釗。(記者王宏舜／攝影)

前總統馬英九涉「三中案」，台北地方法院判決無罪後，馬發聲明指責台北地檢署強行起訴，並指這是利用司法進行政治追殺，籲下架「東廠」。世新大學客座教授王健壯投書指台灣高等檢察署檢察長邢泰釗「以機關名義發布新聞稿」、質疑「檢察體系還有何官守可言」；高檢署今澄清上月27日三中案一審判決當日未發布任何新聞稿。

王健壯以「邢泰釗幹嘛急著跳進戰場」為題撰文，質疑「北檢起訴三中案時的檢察長是邢泰釗，現任高檢署檢察長也是邢泰釗，『北檢邢泰釗』敗訴，『高檢邢泰釗』不服，雖在情理之中，但各級檢察署各有所司，邢泰釗即使以個人名義對一審判決表達異議已嫌不妥，何況高檢署是以機關名義發布新聞稿？」

高檢署今表示，高檢署並未就三中案發布任何新聞稿，這從高檢署網站即可輕易查明，即使詢問曾與高檢署聯繫的司法記者亦可得知，王的文章顯然與事實不符。高檢署指王身為知名的新聞評論作者，更應深諳媒體查證之道，應就撰文不實之處更正，「以負文責」並維公信力。

高檢署指出，台北地檢署偵辦三中案，為國庫取回近10億元台幣和「八佰壯士」等330部影劇版權，起訴的正當性，國人自有公評。中華民國國庫能依三中案起訴書向中影公司取回9億5000萬元入庫，並追回「梅花」、「飲食男女」、「人間四月天」等330部屬於國人共同記憶、耳熟能詳的電影、戲劇作品版權返還國庫，北檢檢察官功不可沒。

王健壯指北檢起訴書「都是政治語言，也屬揣測之詞」，高檢署則再次表示三中案為單純的刑事案件，希望各界尊重司法，勿以政治語言進行操作，以免斲傷司法威信。

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