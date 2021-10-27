電費補助沒到、包工人手不足 「班班有冷氣」僅做半套

台南市有國小的教室冷氣，96台都已購齊，但仍「躺」在教室，連安裝都還沒，推估全數安裝完畢至少要花一個月時間。（圖：讀者提供）

行政院長蘇貞昌宣布，明年2月底前將完成3400所中小學、18萬台冷氣裝設。不過，本報系聯合報記者發現，各地缺工缺料情況嚴重，許多國中小，冷氣機已買好卻「躺」在教室，得等明年才能安裝。有學校雖已裝好，但因電力系統尚未改善，包工人手也不足，遲遲不能使用，甚至還有學校冷氣機裝得亂七八糟，全校一半以上要重裝。

台南市日新國小的教室冷氣，全校96台冷氣都已購齊，但還沒安裝，推估全數安裝完畢至少得花一個月時間，但工人沒那麼多，因此要花時間等。

屏東縣教育產業工會副理事長黃莆田說，同一家冷氣廠商，不同縣市的安裝品質差異很大。以屏東為例，某冷氣廠商付給安裝冷氣廠商的錢很少，找不到工班，甚至還得從外縣市請人，「只能請二流、三流的，安裝品質當然差。」

有些學校則因電費補助還未到位，無法開冷氣。有國小校長直言，裝設冷氣屬全國性政策，數量需求大，但廠商似乎無法負荷，不論冷氣或電力改善工程，大多存在機器或材料不足的情況。一名苗栗縣國小校長也說，學校冷氣已裝好，但因台電預計12月底供電，目前尚無法使用。

全國教師工會總聯合會副秘書長李雅菁說，有些學校的冷氣較早安裝，卻因為電費補助未到位而無法使用，「學生看到有冷氣卻不能吹很失望」，也有老師擔憂，冷氣閒置會不會導致零件故障，等到統一可使用時，反而須先花一筆經費維修？

教育部 表示，冷氣裝設補助3398校、18萬2428台，已完成裝設1249校、8萬1628台。國教署已會同相關部會協助各地方政府及各學校，把關施工及裝設品質，會如期如質達標。至於公立國中小學因吹冷氣而增加的電費，已於2022年起納入行政院一般性補助款設算補助，並依班級數估算足量電費。

此外，立委莊瑞雄昨在立院質詢指出，校園飲水機若太多人連續使用，水溫會愈來愈高，導致孩子不願喝水，現在推動「班班有冷氣」，下一步該推動「班班有飲水機」，讓學子有更好學習環境。蘇貞昌備詢時則允諾支持。