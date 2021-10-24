「管校長」交心聊追劇 與網友交流健身自稱「管長」

管中閔在校作風相當「年輕」，疫情期間曾以一張上身西裝、下身短褲、拖鞋的「居家視訊工作服」引發話題。（取材自臉書）

曾因率性言論被封為「管爺」的台大校長管中閔，一路從上任前到宣布不續任，屢屢攻占新聞版面，還曾在疫情 期間以一張上身西裝、下身短褲、拖鞋的「居家視訊工作服」引發話題。而他在校作風也相當「年輕」，不少師生都認為他很親民，還說他是「老文青」。但也有台大教授反映，管中閔上任後，將院長與一級行政主管的會議改為兩周一次，雖然有效率，系所相對難以向上層建言。

一名與管中閔熟識的台大行政人員表示，管中閔當年校長遴選前，曾認為自己應該選不上，畢竟在台大各學院「各擁其主」，後來意外選上，他其實相當興奮，沒想到卻發生「卡管案」，一度讓他心灰意冷，身體也出狀況。

管中閔上任兩年多以來，據了解，在校作風親民，和基層同仁吃飯時除了會聊生活，就連最近追什麼劇，都能成為話題；去年台大校園發生多起不幸事件，管中閔也將親身經歷錄製成影片，分享自己也曾因心理受創求助專業，令人感受到他真性情的一面。

但也有台大教授表示，以往每周都有各學院院長與一級行政主管會議，管上任後，就改成自己跟行政團隊開會，每兩周才與院長開一次會，時間也變短，基層難向上建言。此外，管中閔當時被教育部 「勉予同意」上任，卡管案鬧得滿城風雨，後來找來的捐款者又是有爭議的單位，多方爭議下，已影響學校校譽。

管中閔以「年齡」因素宣布不續任，也讓外界關心其健康狀況，但其實管中閔向來都有健身 的習慣，在疫情前就頻繁重訓，他還會在臉書與網友互動，交流健身知識，日前就曾有網友留言詢問「（舉重）是否要護腰」，他還專業回「不一定，看核心肌群的力量」。