偵檢車採購涉護航 台退役上校羈押禁見

台灣陸軍發生「生物偵檢車」採購弊案。（本報資料照片）

台灣國防部 陸軍退役上校吳明郎，藉由辦理「生物偵檢車」採購案，竟與冠宇國際電訊負責人陳銘宏串謀，吳明知冠宇提出的部分原廠科技零組件證明有偽變造，卻利用職權護航驗收，且吳與現役少校邱雅姿名下有數百萬元台幣不明財產，兩人對資金來源交代不清，檢方懷疑是圖利廠商不法所得，昨天聲請羈押，法院裁定吳男羈押禁見，邱女40萬元（台幣，下同，約1.4萬美元）交保。

全案另有六人獲檢方交保，分別為冠宇國際電訊負責人陳銘宏30萬元交保、國際研發處經理陳定均20萬元交保、沈勳燦15萬元交保、相關被告江立裕、張瑞芳、李宜儒各以20至30萬元交保。

國防部2015年為提升國軍反恐、反生物作戰能力，招標採購13輛「生物偵檢車」，預算 9億4000萬元，最後由冠宇電訊以7億5000萬元得標，這項標案隔年就遭爆料，除車體本身不符作戰需求，重要配備「生物偵檢器」也有準確度不足問題，無法偵測細菌、病毒。

檢調追查，吳明郎明知生物偵檢器有部分科技零件被改用便宜貨，原廠證明文件也是偽造，卻指示第一線負責驗收的部屬邱雅姿（隸屬化學兵）放水驗收，邱女也配合「上級指示」辦理。

檢調蒐證多年，前天發動偵查，吳明郎被媒體問及有無涉及圖利？他簡單回應稱「沒有」；陳銘宏交保快速離去。